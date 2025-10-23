Deputat Marian Mina: Un pas important pentru siguranţa energetică a României: ţara noastră îşi păstrează termocentralele pe cărbune în funcțiune, cu acordul Comisiei Europene!

vineri, octombrie 24, 2025
Un pas important pentru siguranţa energetică a României: ţara noastră îşi păstrează termocentralele pe cărbune în funcțiune, cu acordul Comisiei Europene! Decizia este, înainte de toate, o reușită pentru toţi românii care depind de un preț corect la energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (#PSD), şi-a făcut datoria şi a reușit să convingă Comisia Europeană că România are nevoie, încă, de aceste capacități pentru a-și ține sistemul energetic stabil și prețurile sub control. Implicarea sa a fost totală și a reușit acolo unde anteriorii miniștri PNL ai Energiei n-au făcut nimic.
Asta înseamnă siguranță pentru oameni, stabilitate pentru economie și un viitor mai verde, construit în ritmul corect. Asta înseamnă să nu te dai bătut şi să pui interesul României pe primul loc.
Trei grupuri energetice vor funcționa până în 2030, iar alte două, cel puțin, până la finalul lunii august – 2026.
900 MW din cei 1.425 MW care urmau să fie opriți, rămân în funcțiune.
Peste 4.500 de locuri de muncă sunt păstrate la CE Oltenia, Govora și Craiova.
România evită riscul de blackout, facturi uriașe și pierderi de miliarde de euro.
În același timp, țara câștigă timp pentru a-şi dezvolta şi consolida sistemul energetic prin finalizarea hidrocentralelor, a investițiilor în grupuri energetice pe gaz, ori în baterii de stocare, de mare capacitate.

Este deja asigurată finanțarea cu 850 de milioane de euro, din Fondul de Modernizare, pentru noi grupuri pe gaz la Turceni – 475 MW și Ișalnița – 850 MW şi este deja în derulare o investiție la CE Oltenia – care va asigura 735 MW de energie regenerabilă – solar și eolian.”

Deputat Marian MINA

