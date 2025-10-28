Ajutoare pentru încălzirea locuințelor: Sprijin pentru persoanele vulnerabile din Giurgiu în sezonul rece 2025–2026

Sub coordonarea prefectului județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, luni, 27 octombrie 2025, a avut loc ședința Comitetului Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Tema principală a întâlnirii a fost sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru încălzirea locuințelor în sezonul de iarnă 2025–2026.
Detalii privind ajutoarele pentru încălzire
Explicațiile au fost oferite de Mariana Bardă, directorul executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Giurgiu, care a prezentat condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Ajutorul este acordat pentru un singur sistem de încălzire utilizat la locuința de domiciliu sau reședință, pe perioada sezonului rece. Categoriile de sprijin sunt:
ajutor pentru gaze naturale;
ajutor pentru energie electrică;
ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
Aceste ajutoare sunt destinate familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței.
Criterii de eligibilitate și cuantumuri
Valoarea ajutorului depinde de venitul mediu net lunar:
până la 1.386 lei/persoană pentru familii;
până la 2.053 lei pentru persoane singure.
Suma acordată poate fi de la 100% din consumul facturat (pentru venituri sub 200 lei) până la 10% (pentru venituri între 1.280 și 2.053 lei).
Ajutorul se scade direct din factura lunară emisă de furnizori și nu poate depăși valoarea consumului facturat.
Solicitarea se face prin cerere și declarație pe propria răspundere, depuse la primăria de domiciliu, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
Suplimentul pentru energie
Pe lângă ajutorul de încălzire, familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului, în funcție de sursa de energie utilizată:
30 lei/lună – energie electrică;
10 lei/lună – gaze naturale;
10 lei/lună – energie termică;
20 lei/lună – combustibili solizi sau petrolieri.