Ajutoare pentru încălzirea locuințelor: Sprijin pentru persoanele vulnerabile din Giurgiu în sezonul rece 2025–2026

Sub coordonarea prefectului județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, luni, 27 octombrie 2025, a avut loc ședința Comitetului Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Tema principală a întâlnirii a fost sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru încălzirea locuințelor în sezonul de iarnă 2025–2026.

Detalii privind ajutoarele pentru încălzire

Explicațiile au fost oferite de Mariana Bardă, directorul executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Giurgiu, care a prezentat condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ajutorul este acordat pentru un singur sistem de încălzire utilizat la locuința de domiciliu sau reședință, pe perioada sezonului rece. Categoriile de sprijin sunt:

  • ajutor pentru gaze naturale;

  • ajutor pentru energie electrică;

  • ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Aceste ajutoare sunt destinate familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței.

Criterii de eligibilitate și cuantumuri

Valoarea ajutorului depinde de venitul mediu net lunar:

  • până la 1.386 lei/persoană pentru familii;

  • până la 2.053 lei pentru persoane singure.

Suma acordată poate fi de la 100% din consumul facturat (pentru venituri sub 200 lei) până la 10% (pentru venituri între 1.280 și 2.053 lei).
Ajutorul se scade direct din factura lunară emisă de furnizori și nu poate depăși valoarea consumului facturat.

Solicitarea se face prin cerere și declarație pe propria răspundere, depuse la primăria de domiciliu, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Suplimentul pentru energie

Pe lângă ajutorul de încălzire, familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului, în funcție de sursa de energie utilizată:

  • 30 lei/lună – energie electrică;

  • 10 lei/lună – gaze naturale;

  • 10 lei/lună – energie termică;

  • 20 lei/lună – combustibili solizi sau petrolieri.

Dacă singura sursă de energie utilizată este energia electrică, suplimentul este de 70 lei/lună.

Cererile pentru acest supliment se depun tot la primăria localității de domiciliu, putând fi completate împreună cu cererea pentru ajutorul de încălzire.

Date statistice și măsuri suplimentare

Potrivit datelor prezentate de A.J.P.I.S. Giurgiu, 5.940 de persoane au beneficiat, în perioada ianuarie–august 2025, de ajutor pentru încălzirea locuinței (energie termică, gaze sau electricitate), suma totală plătită fiind de 1.764.760 lei.

Pentru o gestionare mai eficientă a acestor ajutoare, instituțiile din domeniul asistenței sociale utilizează o platformă electronică (HUB), unde sunt încărcate documentele necesare pentru acordarea sprijinului.

Totodată, sunt organizate periodic cursuri de instruire pentru tehnicienii care operează sistemele informatice din domeniul social.

Combaterea fraudelor și concluziile ședinței

Directorul A.J.P.I.S. Giurgiu a menționat că, în acest an, au fost înregistrate aproximativ 400 de cazuri de fraudă privind ajutoarele sociale, dosarele fiind transmise către A.N.A.F. pentru măsuri legale.

Prefectul Ion Ghimpețeanu a subliniat, la final, importanța responsabilității și profesionalismului în activitatea Agenției de Plăți și Inspecție Socială, apreciind complexitatea și volumul ridicat al muncii desfășurate de personalul instituției.

