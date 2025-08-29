Incendiu violent la un depozit de fier vechi, ieri la prânz, în Crevedia Mare, județul Giurgiu! 20 de tone de materiale arse!

vineri, august 29, 2025
 Un incendiu puternic a izbucnit, ieri,în jurul prânzului (ora 15 și…) la un depozit de fier vechi din localitatea Crevedia Mare, județul Giurgiu.

Flăcările, izbucnite cel mai probabil de la o scânteie mecanică, s-au extins rapid și au cuprins mase plastice și fiare vechi depozitate pe o suprafață întinsă.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos și Detașamentului Bolintin Deal, cu două autospeciale de stingere. După o luptă intensă cu flăcările, aceștia au reușit să salveze un excavator și mai multe anexe din apropiere, împiedicând propagarea focului la alte construcții.

În urma incendiului, au ars aproximativ 20 de tone de mase plastice și fier vechi. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

 Ancheta pompierilor a stabilit că o scânteie mecanică ar fi provocat incendiul care a pus pe jar întreaga comunitate.

Sursa video: ISU Giurgiu

