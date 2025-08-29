Accident spectaculos în comuna Comana: o mașină s-a răsturnat, iar două persoane au ajuns la spital (Vezi Link)

https://www.facebook.com/reel/736650502518819
Un accident rutier grav a avut loc, în această după-amiază, în satul Grădiștea, comuna Comana, județul Giurgiu. O mașină s-a răsturnat după ce șoferul, un tânăr de 19 ani din județul Ilfov, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, primele cercetări arată că viteza neadaptată la condițiile de drum ar fi cauza principală a accidentului. „Din primele verificări, a reieșit faptul că un tânăr, de 19 de ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, răsturnându-se”, a transmis IPJ Giurgiu.
La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje medicale. Cei trei tineri aflați în autoturism au primit îngrijiri pe loc, iar șoferul și unul dintre pasageri au fost transportați la spitalele din București pentru investigații medicale amănunțite.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că nu consumase alcool. Totuși, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Imagini surprinse de martori arată mașina răsturnată pe carosabil, atrăgând privirile localnicilor din zonă.
Imagini amator