Aproape 2.000 de cereri depuse la CJP, de către pensionarii giurgiuveni, pentru bilete de tratament! Pentru câte stațiuni se poate opta…

 Unde pot solicita pensionarii să plece la tratament balnear… 

Până la data de 28 august 2025, la nivelul Casei Județene de Pensii (CJP) Giurgiu, au fost depuse 1846 cereri.

Pentru seria XIII-a au fost repartizate de către Casa Națională de Pensii Publice un număr de 77 locuri din care s-au alocat 66 locuri. Durata sejurului (seriei) este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.

Cererile se depun cu cel puțin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul de tratament.

Pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (față-verso) și să fie însoțită de toate documentele justificative, solicitate.

Se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni, precizând că cererea va fi luată în considerare la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare, la fiecare serie.

Cererea poate cuprinde și informații despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri, și cu care titularul dorește să meargă în aceeași stațiune și în aceeași perioadă.

În cursul unui an calendaristic, persoanei îndreptățite i se poate elibera un singur bilet de tratament.

Solicitantul poate opta pentru cel mult 3 stațiuni.

Răspunderea pentru modul de completare și corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

Cererile și documentele aferente (copie BI/CI), se pot transmite prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Județene de Pensii – Giurgiu.

Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament.

În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este  de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

 În cazul salariaților, care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția, venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletului de tratament balnear.

Cei al căror venit depășeste salariul mediu brut pe economie, achită prețul integral al biletului.

Reamintim că, în situația neridicării biletului de tratament, repartizat potrivit actualelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau dupa caz, la cerere, pentru o altă serie.

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv.

Precizam faptul ca, cele mai multe solicitari sunt pentru urmatoarele statiuni: Caciulata,  Olanesti, Sovata, Baile Herculane, Mangalia, Techirghiol, Govora, Eforie Nord, Neptun, Covasna, Sarata Monteoru,Vatra Dornei,Felix, Geoagiu.

Pentru seria XIII-a, cu data de intrare în stațiune – 15 SEPTEMBRIE 2025, au fost alocate 66 locuri, din care 15 locuri gratuite, în următoarele stațiuni: Amara, Pucioasa, Olănești, Covasna, Sărata Monteoru, Techirghiol, Mangalia, Căciulata, Călimănești, Felix, Govora, Herculane, Eforie Nord.

Referitor la data de la care se acordă drepturile ce decurg din calitatea stabilită în temeiul art.3 ^1 din O.G. nr.105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv atât indemnizația lunară, cât și facilitățile, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2026.

 Conducerea Direcției Județene de Pensii Giurgiu 

