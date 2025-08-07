joi, august 7, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Cabinetul de optică medicală – „Cristal Optic” din Giurgiu, a decretat August ca luna de luptă împotriva GLAUCOMULUI! (VIDEO)

Cabinetul de optică medicală – „Cristal Optic” din Giurgiu, a decretat August ca luna de luptă împotriva GLAUCOMULUI! (VIDEO)

Jurnal
-
0
Cabinetul de optică medicală – „Cristal Optic” din Giurgiu, a decretat August ca luna de luptă împotriva GLAUCOMULUI! (VIDEO)

   

Așa cum ne spunea Ionuț DOBRESCU, administratorul Cabinetului „CRISTAL OPTIC” investigația de măsurare a tensiunii intraoculare se face printr-o procedură non-invazivă cu ajutorul unui tonometru, non contact, care prin suflarea unui jet de aer către corneea pacientului calculează cu ajutorul unui computer foarte performant, viteza cu care aerul se întoarce înapoi,stabilind astfel cu exactitate tensiunea intraoculară.

                                 Programări GRATUITE!

    Adresă: Str. Vlad Țepeș MUV 2 (parter) vis a vis de Mega Image.                                            Tel: 0742839554

                                           Program:                                                                                   Luni – Vineri 9.00 -17.00                                                              Sâmbăta 10.00-14.00 (pe bază de programare)

(P)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
51 %
6.3kmh
5 %
J
33 °
vin
35 °
S
39 °
D
39 °
lun
41 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com