Incendiu provocat de o mașină de spălat, în localitatea Valea Plopilor

Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de vineri, în baia unei locuințe din localitatea Valea Plopilor, după ce o mașină de spălat a luat foc în timpul funcționării.

Proprietarii au observat fumul dens care ieșea din încăpere și au solicitat imediat ajutorul pompierilor.

La fața locului au intervenit echipajele Secției de Pompieri Mihăilești, care s-au deplasat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Intervenția promptă a pompierilor a permis localizarea rapidă a incendiului, prevenindu-se extinderea flăcărilor la restul locuinței.
Pagubele materiale au fost limitate la aparatul electrocasnic și la bunurile din apropiere, însă fumul degajat a afectat pereții băii.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la mașina de spălat.

Pentru a evita astfel de evenimente, pompierii reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și evitării utilizării aparatelor defecte sau improvizate.

📌 Recomandări pentru prevenirea incendiilor pot fi consultate accesând linkul: bit.ly/Incendiu_Valea_Plopilor

Sursa: ISU Giurgiu

