Situația pensiilor în județul Giurgiu la 1 octombrie 2025

Vineri, 31 octombrie 2025, la Instituția Prefectului – Județul Giurgiu, a avut loc ședința de lucru periodică a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, prezidată de subprefectul Dragoș Udvuleanu. Tema principală de pe ordinea de zi a fost prezentarea unei informări detaliate privind stabilirea și plata pensiilor la nivelul județului Giurgiu, la data de 1 octombrie 2025.
Potrivit Gabrielei Rădulescu, director executiv adjunct economic al Casei Județene de Pensii (CJP) Giurgiu, la începutul lunii octombrie 2025, în județ erau în plată:
51.081 pensionari de stat, cu o pensie medie de 2.278 lei;
2.972 pensionari agricultori, cu o pensie medie de 1.182 lei;
22 de beneficiari ai drepturilor suportate din bugetul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu o pensie medie de 1.418 lei;
3.673 de beneficiari de pensii și indemnizații speciale, ale căror cuantumuri variază între 65 lei și 17.410 lei.
În perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2025, au fost depuse și soluționate 8.468 de cereri privind înscrierea la pensie și recalcularea sau modificarea drepturilor. Dintre acestea:
2.492 au reprezentat cazuri noi de dosare de pensii;
5.195 au vizat recalculări și modificări;
781 au fost modificări din oficiu, în special pentru pensionări anticipate.
În ceea ce privește plata sumelor aferente pensiilor și indemnizațiilor, CJP Giurgiu a raportat:
o sumă totală de 1.065.388.765 lei plătită pentru pensiile de stat;
19.956.903 lei plătiți cu titlu de ajutoare de deces;
și 2.500 lei acordați ca ajutor financiar conform O.U.G. nr. 168/2022, reprezentând cea mai mică sumă totală achitată pe această categorie.