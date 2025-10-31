vineri, octombrie 31, 2025
Situația pensiilor în județul Giurgiu la 1 octombrie 2025

Vineri, 31 octombrie 2025, la Instituția Prefectului – Județul Giurgiu, a avut loc ședința de lucru periodică a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, prezidată de subprefectul Dragoș Udvuleanu. Tema principală de pe ordinea de zi a fost prezentarea unei informări detaliate privind stabilirea și plata pensiilor la nivelul județului Giurgiu, la data de 1 octombrie 2025.

Potrivit Gabrielei Rădulescu, director executiv adjunct economic al Casei Județene de Pensii (CJP) Giurgiu, la începutul lunii octombrie 2025, în județ erau în plată:

  • 51.081 pensionari de stat, cu o pensie medie de 2.278 lei;

  • 2.972 pensionari agricultori, cu o pensie medie de 1.182 lei;

  • 22 de beneficiari ai drepturilor suportate din bugetul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu o pensie medie de 1.418 lei;

  • 3.673 de beneficiari de pensii și indemnizații speciale, ale căror cuantumuri variază între 65 lei și 17.410 lei.

În perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2025, au fost depuse și soluționate 8.468 de cereri privind înscrierea la pensie și recalcularea sau modificarea drepturilor. Dintre acestea:

  • 2.492 au reprezentat cazuri noi de dosare de pensii;

  • 5.195 au vizat recalculări și modificări;

  • 781 au fost modificări din oficiu, în special pentru pensionări anticipate.

În ceea ce privește plata sumelor aferente pensiilor și indemnizațiilor, CJP Giurgiu a raportat:

  • o sumă totală de 1.065.388.765 lei plătită pentru pensiile de stat;

  • 19.956.903 lei plătiți cu titlu de ajutoare de deces;

  • și 2.500 lei acordați ca ajutor financiar conform O.U.G. nr. 168/2022, reprezentând cea mai mică sumă totală achitată pe această categorie.

Un alt subiect abordat a fost stabilirea și plata pensiilor internaționale. În primele nouă luni ale anului, CJP Giurgiu a procesat 703 dosare comunitare și a realizat peste 300 de alte lucrări legate de schimbul de informații între instituțiile competente. Totodată, au fost eliberate 125 de formulare pentru certificarea stagiului de cotizare în România.
Cele mai multe dosare comunitare instrumentate la nivelul județului provin de la persoane stabilite în Spania, care au desfășurat activitate profesională în România.

