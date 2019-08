Săptămâna trecută, 46 copii aflaţi în plasament la Complexul de Servicii Sociale și la 4 case de tip familial, structuri rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, se află în tabără la munte datorită sprijinului oferit de membrii Grupului Sufletişti în UK şi Europa. Tabăra organizată în acest an are loc, ca și anul trecut, la Zărneşti, judeţul Braşov.

Plecarea în tabără a avut loc duminică, 11 august 2019, copiii fiind însoțiți de personal din cadrul Complexului de Servicii Sociale și din casele de tip familial dar și de Stelian Daniel Iordache, iniţiator al Grupului Sufletişti în UK şi Europa. Venit în țară pentru trei săptămâni, acesta și-a rezervat timp pentru organizarea taberei dar și pentru a fi alături de copii în zilele petrecute la munte.

„Am observat că din toate surprizele oferite copiilor, plecarea în tabără sau în excursie îi bucură cel mai mult. De aceea, membrii grupului nostru au dorit ca și în acest an să ofere o tabără la munte pentru 46 copii. Cu toții se bucură foarte mult de fiecare zi petrecută aici. Mergem în drumeții, vizităm obiective precum Peștera și Cerdacul Stanciului, Umerii Pietrei Craiului iar seara, la pensiune, organizăm concurs de karaoke, am avut grijă să cumpăram și stație cu microfoane și boxe. Nu lipsesc nici jocurile și întrecerile sportive, concursurile de dans și focul de tabără. Pentru că am ocazia de a-i însoți pe cei mici în tabără, am astfel satisfacția de a vedea că eforturile membrilor grupului sunt răsplătite, voia bună și zâmbetele copiilor reprezintă cel mai frumos dar pentru noi”, a declarat Stelian Daniel Iordache.

“De câțiva ani, membrii acestui grup de români inimoși care muncesc în afara țării sunt parteneri constanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, sprijinind copiii aflați în plasament prin diverse sponsorizări și donații. Le mulțumesc membrilor Grupului Sufletişti în UK şi Europa. pentru ințiativă și generozitate”, a declarat Dan Valentin Sima, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.