În timp ce publicația ”Atac la Persoană” declară că bătrânii trăiesc un ”dezastru” în Centrele din județul Giurgiu, directorul DGASPC le consideră niște născociri denigratoare! Cine are dreptate?

În mod straniu, căci n-o putem numi deloc o coincidență, publicația mai sus citată, din toate DGASPC-urile din țară s-a găsit s-o analizeze taman pe-a noastră, de la Giurgiu, publicând și niște imagini considerate scandaloase, ce se presupune că ar fi ”luate” chiar din incinta acestor cămine. Mai mult de atât băieții deștepți de la această publicație afirmă că din prima zi de control dispus de Ciolacu în cadrul acestor instituții din toată țara, au fost închise deja 8 centre de bătrâni ale DGASPC Giurgiu. Ei mai susțin că presupusele organe de control ar fi constatat că ploșnițele și păduchii colcăie pe cei găzduiți aici, că bătrânilor li s-au înjumătățit porțiile de mâncare și multe altele, aspecte care evident ne-au oripilat, determinându-ne să dăm fuguța la directorul Direcției, Gheorghe Paraschiv (alintat eufemistic de către jurnaliștii de la ”Atac…”, cu ”Gelu”) solicitându-i acestuia să ne dea niște explicații în acest sens. Și iată ce am aflat: Imaginile publicate în Atac la persoană sunt fotografii din 2022, dintr-un raport al Comisiei de Monitorizare de la Tântava, unele dintre ele, altele nu le-am identificat…clar nu sunt de la noi – ne spunea directorul Gheorghe Paraschiv. Comisia de monitorizare de pe lângă Parlamentul României face controale la Centrele cu dizabilități…Rapoartele sunt publice…Noi am luat pozele le-am dat la toți (n.n.- la salariații din centrele Direcției), dar nimeni nu le-a recunoscut. M-a sunat cel de la Tîntava și mi-a zis că două poze se regăsesc în raportul Comisiei de Monitorizare 750 în martie, anul acesta, pentru chestiuni care au fost găsite anul trecut pe acolo, la ei. Adică ăștia au luat din rapoarte poze de astea, urâte și le-au făcut în așa fel încât să se creadă că mor bătrânii…hai să fim serioși…sunt tertipurile lui L… În concluzie aceste imagini sunt poze identificate în rapoarte ale Consiliului de Monitorizare și nu au legătură cu controalele dispuse, privind starea fizică a bătrânilor și tratamentul acestora în căminele din județul Giurgiu – ne-a mai declarat Gheorghe Paraschiv. Iar în legătură cu acele închideri de Centre o să dăm un comunicat de presă în acest sens…Nu este închis nimic …Este o procedură a celor de la Protecția Consumatorilor prin care ne pun în vedere ca neregulile găsite să ni le remediem cât mai repede. Eu am remediat încă de ieri (n.red. – luni, 10 iulie), până astăzi , tot ce trebuia… Dar o să dăm un comunicat mai amplu, căci vrem să ieșim într-o conferință la sfârșitul acestor controale. Este de fapt o etapă temporară de suspendare a activității… ...Avem Centre impecabile de bătrâni! Era previzibil că o să se încerce d-astea. Și la controalele din primăvară, din martie, în petițiile acelea făcute de ”Atac la persoană”, au dat poze de la niște scări de bloc…Nu știu de unde le-au luat… au zis că sunt de la noi din Centre, dar s-au prins ăia de la Control că nu e așa, că sunt false! Noi stăm bine…Uitați-vă ce este în țară… îi cară noaptea pe bătrâni, săracii, cu roabele… Se pare însă că toate aceste Centre de bătrâni din țară ar fost controlate totuși de către toate autoritățile statului, dar în mod ciudat și inexplicabil, nu s-a găsit nimic acolo până acum, când a fost dezvăluit acest caz de la Voluntari. Pe surse , toți cei care au mers în control la aceste Centre, până la acest moment, organe de control din instituții ale statului, vor fi chemate la DIICOT să dea explicații. La rândul nostru așteptăm concluziile finale ale organelor de control ce vor acționa în Centrele de bătrâni ale județului Giurgiu, care vor infirma sau vor confirma pe de-o parte textele și imaginile publicate de publicația ”Atac la persoană” , iar pe de altă parte declarațiile făcute de către directorul DGASPC Giurgiu, Gheorghe Paraschiv. Cei ce vor fi dovediți că au mințit, cu siguranță își vor pierde definitiv credibilitatea în fața publicului. Noi vă vom ține la curent, așa cum am făcut-o de fiecare dată, oferind cititorilor fiecare punct de vedere al actorilor aflați în acest joc. (Jurnal)