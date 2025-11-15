sâmbătă, noiembrie 15, 2025
125 de elevi au fost premiați la Gala Excelenței în Educație, la Giurgiu

În acest an Comisia pentru Sănătate, Protecție  Socială, Educație, Cultură, Tineret și Sport au analizat 161 de dosare depuse de elevii giurgiuveni care au participat la competiții naționale și internaționale, în anul școlar 2024-2025 și s-au situat  pe podium.

Au fost validate în vederea premierii 125 de dosare care cuprind elevi din instituțiile de învățământ preuniversitar gimnazial și liceal de stat.

Premiile s-au acordat astfel:

  • Premiul I – 700 lei (23 diplome)

  • Premiul II – 600 lei (16 diplome)

  • Premiul III – 500 lei (15 diplome)

  • Premiul Special – 400 lei (14 diplome)

  • Premiul de participare la etapa internațională – 500 lei (2 diplome)

Este al cincilea an la rând când Consiliul Județean Giurgiu răsplătește performanța, o frumoasă tradiție, o sărbătoare a valorilor, a talentului și a efortului neobosit al celor mai buni dintre cei buni.

Părinți și profesori fericiți, deopotrivă, copii cu sclipiri de emoție și satisfacție în ochi și organizatori care au  răsplătit performanța de peste  an, obținută la învățătură , cam așa  a arătat anul acesta  Gala Excelenței în Educație organizată de Consiliul Județean Giurgiu.

Elevii meritorii au urcat pe scena mare a Teatrului „Tudor Vianu” unde au fost răsplătiți cu diplome și bani, tineri cu rezultate remarcabile în competițiile naționale și internaționale.

Gazdă a acestei manifestări ,  a fost vicepreședintele Consiliului Județean,  George Dobre,  premiile fiind  oferite de către președintele Toma Petcu, inspectorul școlar general, Alina Meclea, prefectul Ion Ghimpețeanu și vicepreședintele Lucian Corozel.

 

(Jurnal)

