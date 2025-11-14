vineri, noiembrie 14, 2025
În comuna Vedea în următoarea perioadă au loc lucrări de remediere a străzilor. Locuitorii comunei sunt solicitați să fie înțelegători față de situația creată.

În comuna Vedea în următoarea perioadă au loc lucrări de remediere a străzilor. Locuitorii comunei sunt solicitați să fie înțelegători față de situația creată.

În comuna Vedea în următoarea perioadă au loc lucrări de remediere a străzilor. Locuitorii comunei sunt solicitați să fie înțelegători față de situația creată.

Pe site-ul Primăriei localității Vedea (foto), din județul Giurgiu, locuitorii comunei sunt anunțați că, în perioada următoare, vor avea loc lucrări de remediere a străzilor pe care s-au executat anterior lucrări la rețeaua de gaze și rețeaua de apă.

„Lucrările vor fi efectuate etapizat, pentru a asigura siguranța participanților la trafic și buna desfășurare a activităților zilnice.

Rugăm cetățenii să respecte semnalizarea temporară și să manifeste înțelegere față de eventualele inconveniente cauzate de aceste lucrări.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Primăriei Comunei Vedea sau la numărul de telefon 0767421262 / 0726291429.

Vă mulțumim pentru cooperare! ”

Primăria Comunei Vedea

