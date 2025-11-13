De vineri, 14 noiembrie, începe Postul Crăciunului. Care sunt alimentele permise și care sunt cele interzise…

joi, noiembrie 13, 2025
Jurnal giurgiuvean
Anul acesta Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe  mai devreme, de vineri, 14 noiembrie și se va încheia în data de 24 decembrie, în preziua Crăciunului. 

Timp de 41 de zile, Credincioșii  vor trebui  să  treacă la înfrânare, rugăciune, fapte bune și împăcare cu toți ceilalți.

Postul  prevede însă și zile cu dezlegare la pește,  sâmbăta și duminica. Excepție fac prima și ultima săptămână din post. Este un timp al milosteniei și al împăcării…

Mai trebuie precizat că anul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului va cădea într-o zi de joi.

          Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

În afară de zilele menționate, în timpul săptămânii, potrivit Calendarului Creștin Ortodox vor fi următoarele zile cu dezlegare la pește:

  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie);

  • Sf. Mare Mc. Ecaterina (25 noiembrie);

  • Sf. Cuv Paisie și Cleopa de la Sihăstria (2 decembrie);

  • Sf. Mare Mc. Varvara ( 4 decembrie);

  • Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (9 decembrie);

  • Sf. Cuv Daniil Sihastrul (18 decembrie).

În Postul Crăciunului nu se consumă carne sau alte produse de origine animală, brânzeturi, lapte, ouă ori produse derivate din acestea.

Sunt permise, însă, legume, fructe, semințe, cereale și produsele din plante.

În același timp, atunci când în zilele de luni, miercuri și vineri se prăznuiește un sfânt important, regulile postului devin mai îngăduitoare. Astfel, dacă sărbătoarea este notată în calendarul ortodox cu o cruce neagră, credincioșii au dezlegare la untdelemn și vin, semn al unei binecuvântări mai ușoare în mijlocul postului.

(Jurnal)

