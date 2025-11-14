FOTBAL: Liga a III-a, seria a V-a. Etapa a XIII-a: „Dunărea Giurgiu”  joacă acasă, cu  „CSM Alexandria”

⚽ Dunărea Giurgiu și CSM Alexandria se vor întâlni sâmbătă, 15 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, în etapa a 13-a din Liga a III-a, seria a 5-a, pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu.
Nu este un joc uşor, punctele sunt importante pentru ambele echipe având în vedere pozițiile celor două echipe în clasament. Gazdele, ocupă locul 8, cu doar 11 puncte acumulate, după 11 etape, iar o victorie i-ar apropia, pentru moment, de prima parte a clasamentului.
De cealaltă parte, oaspeţii sunt pe locul 5 în campionat, la 2 puncte de ultima poziţie de play-off şi la 7 de primul loc, ocupat de Cetatea Turnu Măgurele.
Echipa giurgiuveană nu trece prin cea mai bună perioadă, astfel că suporterii sunt aşteptaţi într-un număr cât mai mare alături de echipă, mai cu seamă acum, când băieţii noştri au nevoie de susţinere.
În meciul tur, de la Alexandria, giurgiuvenii au arătat o formă mult mai bună decât în alte partide. Prestația municipalilor giurgiuveni s-a încheiat atunci cu un rezultat de egalitate: CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2 -2. Este de așteptat ca și de această dată echipa Dunărea să arate bine în dreptunghiul verde…
Haideți să îi susținem în continuare. Hai Dunărea Giurgiu!
Programul etapei a 13-a
Vineri 14 Noiembrie 2025,ora 14:00:
ACS Axi Arena – CSL Nanov
ACSO Filiaşi – ACS Oltul Curtişoara
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – AFC Progresul 1944 Spartac (ora 17:00)
Sâmbătă 15 Noiembrie 2025,ora 14:00:
Universitatea Craiova 2 – ACS Academica Balș
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Alexandria
CSM Cetatea Turnu Măgurele – Anulat