În urma ploilor violente căzute în ultimele săptămâni, am luat legătura cu directorul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor și Control Trafic – Giurgiu (DJTADCT), ing. Marius Olteanu, pentru a ne informa asupra stării drumurilor județene. Aflat în plină activitate, directorul Direcției a găsit totuși un răgaz pentru a ne oferi o imagine a activității Direcției, la acest moment.

Este adevărat, au fost ceva inundații la nivel de județ, mă refer strict la drumurile județene, dar destul de nesemnificative, și doar acolo unde de obicei, când plouă, apar astfel de probleme. De exemplu pe DJ 503, ce se află în prezent în lucrări de modernizare, avem o porțiune către localitatea Răsuceni unde nivelul drumului este mai jos, iar atunci când râul Cîlnicea din apropiere, se umflă, se inundă drumul, la o cotă de 30-40 de centimetri înălțime. Dar apa se retrage într-un interval scurt, așa că nu sunt create probleme majore. Fiind în reabilitare, acest sector de drum se va mai înălța cu cel puțin un metru, deci sperăm ca problemele să se diminueze…

A mai avut ceva asemănător în zona DJ 603, la Mirău – Stoenești. În general am avut însă probleme cu copacii de pe marginea drumurilor. La Chiriacu au căzut mai mulți arbori de pe marginea șoselei crescând riscul de accidente al autovehiculelor aflate în trafic prin zonă. Am obținut deja autorizația de a tăia pomii marcați din zona respectivă. În același timp am demarat lucrările turnării unui covor asfaltic, începând de la Putineiu, de 1,4 km lungime. Anul trecut aici am efectuat lucrări de scurgere a apelor provenite dintr-un izvor aflat în apropiere. Am amenajat rigolele cât și accesele la proprietăți ale cetățenilor. Anul acesta am prevăzut covor asfaltic pentru toată localitatea Vieru, zona de sat. Am dat deja drumul la execuție. Mai avem o porțiune, la Valea Bujorului, tot pe zona de sat, la Chiriacu, este vorba de intersecția cu DJ 503, cu sectorul de drum DJ 505, o porțiune de 1,4 km. Este o lucrare pe care probabil o vom demara în circa o lună…- mai spunea directorul DJTADCT , Marius Olteanu.

Sute de kilometri de vegetație, toaletate

Așa cum vă spuneam în urma exploziei vegetației după ploile căzute am executat toaletarea marginilor de drumuri. Dacă ar fi să evaluăm suprafața executată cred că s-au cosit și toaletat peste 200 de kilometri, liniari – ne preciza directorul Direcției. În paralel am început marcaje în zonele în care am efectuat lucrări de asfaltare. Avem de marcat drumul de la Hotarele până la valea Dragului. Anul trecut l-am executat pe cel de la Vărăști până la Valea Dragului. Mai avem sectorul de la Comana, este vorba de DJ 412 A, pe care urmează să îl marcăm. După cum constatați la tot ce executăm, mă refere la lucrările de asfaltare a drumurilor, imediat urmează marcajul rutier, pentru a sprijini conducătorul auto în perioadele de ceață. Cum vă spuneam, totodată va trebui să reîncepem lucrările de cosit, căci în urma ploilor căzute vegetația a crescut la loc, de 30-40 de cm înălțime față de nivelul acostamentului. Suntem la acest moment cu salariații pe DJ 503 A, în zonele ce nu sunt în lucru, mă refer la reparații la carosabil, unde tăiem vegetația… Mai avem un sector de drum, de la Chiriacu spre Cucuruzu, urmând ca în cel mai scurt timp să începem cu lucrările de întreținere: de pus plombe acolo unde mai apar găuri în carosabil, deși le-am cam rezolvat în mare măsură – ne mai spunea ing. Marius Olteanu, vizibil preocupat de execuția lucrărilor ce trebuiau abordate în următoarele zile.

(Florian Tincu)