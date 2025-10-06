luni, octombrie 6, 2025
Jurnal giurgiuvean
În acest weekend, în doar trei autocare polițiștii de frontieră au descoperit mărfuri contrafăcute de aproape 700.000 de lei! (Vezi link)

Jurnal
-
0
https://www.facebook.com/share/v/19mWmQxm2j/

 În data de 04.10.2025, ora 10:30, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu şi Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unei acțiuni de tip „BLITZ”, au oprit pentru control, pe DN5, un autocar care circula pe ruta Turcia – România.

        Cu ocazia verificării mijlocului de transport, polițiștii giurgiuveni au descoperit, în interiorul acestuia, 1.130 articole vestimentare, estimate la o valoare de 260.500 lei, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unuia dintre pasageri, respectiv unui cetățean turc, în vârstă de 30 de ani, care nu a putut prezenta documente de proveniență.

*În următoarea zi, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au alte oprit pentru control două autocare care circulau pe ruta Turcia – România.
Cu ocazia verificării celor două mijloace de transport,  în interiorul acestora, au fost descoperite 1.370 articole vestimentare și produse de parfumerie, estimate la o valoare totală de 411.000 lei, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean turc în vârstă de 30 de ani și unui cetățean român în vârstă de 46 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

         În toate cele trei cazuri, bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 671.500 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate.

