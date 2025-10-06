luni, octombrie 6, 2025
Din 2026, Giurgiu va avea din nou un cinematograf funcțional. Unde își va avea locația și cine îl va administra…

Giurgiu, un oraș ce avea la un moment dat, de-a lungul istoriei sale dinainte de 90, vreo 3-4 cinematografe ( dacă socotim și o grădină de vară), a rămas ulterior, rând pe rând, fără niciunul. Un proiect al Consiliului Județean va reda însă de anul viitor unul dintre acestea…

„Cinematograful Teatrului de vară se află în prezent în stadiul de proiectare, urmând etapele de  executare,  reabilitare și modernizare” – ne spunea Silviu Dumitrescu, administrator public al Consiliului Județean Giurgiu.

Proiectul tehnic este gata și urmează să fie depus pentru obținerea autorizației de construire – mai preciza acesta.

Silviu Dumitrescu  ne mai spunea că noul cinematograf  își păstrează vechea locație, vis a vis de fostul Parc al Pionierilor, la intrarea pe șoseaua Ghizdarului.

„Cinematograful este de fapt vechiul „Teatru de vară”, cel pe care îl știm cu toții…Clădirea se va moderniza, o parte din construcțiile existente urmând a se dărâma, dar vor apărea  altele noi.

În privința  bisericuței aflate în curtea acestuia, Silviu Dumitrescu ne spunea că ea nu va împiedica în niciun fel accesul în incinta cinematografului atunci când el  va deveni funcțional, deoarece intrarea se va face prin două sau trei zone de acces, pe cele două laturi ale clădirii.

„În privința banilor, aceștia sunt asigurați din fondul de cultură al Consiliului Județean, de la Ministerul de Finanțe și probabil că la sfârșitul anului viitor acest obiectiv ar cam trebui să fie gata… Anul acesta începem, demarăm lucrările și eu cred că anul viitor cinematograful va intra în funcțiune.

În privința funcționării , administrarea cinematgrafului va aparține celor din Teatrul „Tudor Vianu”. Ei decid cum se va desfășura activitatea în cadrul acestuia. Noi doar le punem la dispoziție un spațiu modern, iar ei trebuie să hotărască restul…– ne-a mai precizat administratorul CJ, Silviu Dumitrescu.

 

(Florian Tincu)

