Consiliul de Administrație al Uzinei Termoelectrica Giurgiu, la renumit în funcția de director general pe Vlad Gheorghe!

După cum vă informam într-o postare, săptămâna trecută, în urma încetării mandatului de director general al Uzinei Termoelectrica Giurgiu (foto), de către Vlad Gheorghe, societatea urma să propună o persoană care să-i ia locul pentru ca Uzina să poată funcționa în continuare, normal…

În urma analizării propunerii privind preluarea atribuțiilor de Director General, Consiliul de Administrație al „Termoelectrica Production Giurgiu” a decis renumirea lui Vlad Gheorghe în funcția de Director General, provizoriu, prin încheierea unui nou contract de mandat pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 3 octombrie 2025.

Decizia a fost luată ținând cont de faptul că, din rândul membrilor Consiliului de Administrație, niciunul din aceștia nu și-a exprimat disponibilitatea de a prelua aceste atribuții, din motive obiective, în timp ce din rândul salariaților nu a putut fi desemnată o altă persoană, întrucât cei intervievați au manifestat rezerve în a-și asuma această responsabilitate.

”Am acceptat să continui în exercitarea funcției de director general pentru o nouă perioadă de provizorat, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General definitiv” – ne-a declarat Vlad Gheorghe la scurt timp după renumirea sa pe această funcție.

„Totodată, reiterez poziția mea, exprimată anterior, potrivit căreia voi sprijini noua conducere a societății, indiferent de rolul pe care îl voi avea în viitor în cadrul acesteia…În schimb îmi mențin decizia de a nu candida pentru funcția definitivă.

Sper ca în perioada următoare, condițiile de lucru și sprijinul acordat societății să fie pe măsura nevoilor reale, astfel încât noua conducere să beneficieze de stabilitatea necesară pentru continuarea activității” – a mai precizat Vlad Gheorghe.

(Florian TINCU)