Avem un nou partid la Giurgiu: Partidul Taximetriștilor și Transportatorilor Europeni

Joi, 6 noiembrie, la Hotel Sud din municipiu a avut loc prezentarea oficială a Partidului Taximetriștilor și Transportatorilor Europeni (PTTE)

În cadrul ev evenimentului au fost anunțate mai multe inițiative ce vizează îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru taximetriștii locali și reducerea birocrației din sistem.

S-a anunțat chiar și un viitor candidat din partea formațiunii, pentru viitoarele alegeri, la primăria Municipiului Giurgiu. La eveniment au participat conducerea partidului, membri ai formațiunii, taximetriști din municipiu, precum și reprezentanți ai firmelor de profil.

Așa cum s-a precizat încă de la începutul întâlnirii, înființarea acestui Partid a venit ca urmare a unei inițiative comune a asociaților de profil a transportatorilor cât și ca reacție la pasivitatea mediului politic cu care se confruntă transportatorii în prezent, cât și lipsei de viziune pe termen mediu și lung în acest domeniu de activitate, ceea ce induce insecuritate, crispare și disperare în rândul celor ce lucrează în această ramură a transportului rutier, feroviar, naval și/sau aerian.

”Noi suntem oamenii care știe ce înseamnă trafic, aglomerație, infrastructură proastă și cu salarii sub limita existenței. Suntem cei care plătim taxe și care vedem că banii plătiți nu se întorc în infrastructură, educație sau Sistemul Sanitar. Partidul Taximetriștilor și Transportatorilor Europeni (PTTE) s-a născut din necesitatea stringentă de a oferi o voce puternică și coerentă miilor de profesioniști din transportul de persoane și mărfuri din România și Europa. Credem într-un sector de transport bine reglementat, echitabil, sigur și modern, care respectă munca și contribuția fiecărui șofer și operator. Misiunea noastră este de a asigura recunoașterea și prosperitatea breslei, garantând condiții de muncă și concurență loială ” – au precizat reprezentanții noului partid înființat, lucruri care se regăsesc și pe pagina de facebook a formațiunii. Tot aici veți regăsi și… …Principiile Noastre Fundamentale Suntem un partid dedicat profesioniștilor din transport, bazat pe: Reprezentare Autentică: Vom fi mereu vocea ta în Parlamentul României și în instituțiile europene, luptând pentru drepturile și interesele taximetriștilor și transportatorilor.

Concurență Loială: Ne angajăm să eliminăm practicile neloiale, să creăm un cadru legislativ echilibrat și să impunem respectarea regulilor de către toți actorii din piață.

Modernizare și Siguranță: Susținem investițiile în tehnologie, infrastructură și siguranță rutieră, pentru un transport european la standarde înalte.

Condiții de Muncă Decente: Luptăm pentru salarizare justă, protecție socială adecvată și recunoașterea efortului și responsabilității profesiei noastre.

Sursa: PTTE