Deputat Marian MINA: „Economia României NU poate funcţiona doar din noi taxe ori din tăieri…!”

„Economia României NU poate funcţiona doar din noi taxe ori din tăieri, ci are nevoie şi de măsuri de SPRIJIN, de relansare economică! #PSD susține ferm componenta ce elimină excesele și privilegiile, precum și taxarea externalizării profiturilor multinaționalelor, în Pachetul 2. Însă, toate aceste măsuri, menite să consolideze bugetul țării, trebuie neapărat însoțite, RAPID, și de 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐚̆ 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚̆, fără efort pentru buget. În acest sens, o echipă a PSD lucrează deja la un set de #propuneri ce vor fi adresate guvernului.

PSD, la toate nivelurile, se manifestă în spiritul unui autentic parteneriat politic, nu frânează, nu blochează, nu tergiversează. Însă, insistă ca modul în care se iau deciziile și mai ales conținutul acestora să fie CORECT, să nu producă mai mult rău decât bine, inclusiv în privința stablității politice.” Deputat Marian MINA