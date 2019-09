Trei vămi vor fi dezvoltate și transformate în modele, toate trei fiind destinate traficului de mărfuri din zona non-euro, a anunțat primarul municipiului, Nicolae Barbu, în cadrul unei recente conferințe de presă.

„Cele trei vor fi distribuite astfel: una pe zona de acces spre Asia, una spre Moldova și cea de a treia pe zona de Ucraina. Am avut discuții pe această temă chiar și cu ministrul finanțelor, domnul Teodorovici, în cadrul vizitei sale la Giurgiu, și i-am arătat oportunitățile ca Giurgiu să fie luat în calcul pentru zona Asia. Am avut, de altfel, o primă rundă de discuții pe această temă cu circa un an în urmă, dar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic concret”, spunea primarul Nicolae Barbu.

Pentru terminalul special destinat zonei non-euro, suprafața disponibilă este de aproximativ 43 de hectare de teren (circa 33 de hectare, teren în zona Vămii și alte 10 hectare, teren adiacent al Primăriei, în aceeași zonă).

„Vom pune la punct o sistematizare a zonei, în cazul în care acestui proiect nu i se vor pune „frâne”. Această sistematizare va duce la o dezvoltare pe orizontală a zonei, prin crearea de locuri de muncă. De asemenea, vom discuta despre firme de comisionari vamali, dezvoltare de servicii, vor fi chiar și firme care vor investi în logistică. De aici, vom discuta și de venituri la bugetul local, din impozitele pe clădiri, din cele pe venituri, ceea ce este un lucru bun, repet!”, a mai precizat primarul Nicolae Barbu.

Fluxul mărfurilor prin noul terminal vamal va fi atât pentru ieșire, cât și intrarea în țară, iar proiectul urmează a fi demarat în perioada următoare, fără însă ca Nicolae Barbu să poată preciza cu exactitate data la care acest lucru va fi posibil.

(Jurnal)