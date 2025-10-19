Important pentru cei aflați în prag de pensionare!! Lista întreprinderilor a căror arhivă de carnete de muncă se află în prezent în păstrarea SC ARHIVATORUL – DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL.

duminică, octombrie 19, 2025
                              COMUNICAT DE PRESĂ

Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu aduce la cunoștinţa opiniei publice faptul că, pentru soluționarea dosarelor de pensionare, este absolut necesară prezentarea carnetului de muncă sau a altor documente care atestă vechimea în muncă.

Pentru a facilita accesul cetăţenilor la aceste informaţii, vă informăm că societatea ARHIVATORUL – DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL păstrează în arhivă peste 100.000 de carnete de muncă ale foștilor angajaţi din diverse întreprinderi și instituţii.

În vederea sprijinirii cetăţenilor care urmează să se pensioneze, atașăm la prezentul comunicat Lista întreprinderilor a căror arhivă de carnete de muncă se află în prezent în păstrarea SC ARHIVATORUL – DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL.

Cetăţenii care au lucrat în cadrul acestor întreprinderi sunt rugaţi să se adreseze direct societății ARHIVATORUL – DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL pentru a obţine informațiile și documentele necesare întocmirii dosarului de pensionare.

Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu recomandă tuturor persoanelor interesate să consulte această listă, afişată atât pe site-ul instituţiei, cât și la avizierul din sediul nostru.

