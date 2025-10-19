duminică, octombrie 19, 2025
FOTBAL. Liga a IV-a, etapa a 6-a: Liderul Dunărea Găujani face scor de maidan cu Slobozia. Adunații Copăceni, înfrângere  în deplasare, la Comana!

Sâmbătă, 18 octombrie,sa jucat pentru etapa a 6-a a Ligii a IV-a, seria Sud, din județul Giurgiu.

S-a ajuns la jumătatea turului de campionat şi lucrurile încep să se clarifice: cine va juca în play-off,  respectiv cine va lupta pentru supravieţuire.

Astfel, liderul, Dunărea Găujani,  este singura echipă neînvinsă. Echipă care a făcut golaveraj pe teren propriu, cu nou-promovata Academia Slobozia, ce caută în continuare al doilea succes în Liga a IV-a, însă cele 39 de goluri primite în șase etape spun multe despre ceea ce joacă această echipă.

Surpriza rundei de sâmbătă a fost însă înfrângerea Victoriei Adunații Copăceni, pe terenul celor de la Gloria Comana (2-1), rezultat care înseamnă o gură de oxigen pentru gazde,  echipă ce luptă pentru a prinde pentru prima dată play-off-ul…

Concluzia, după această rundă: Dunărea Găujani pare desprinsă, situându-se momentan, în „pole-position”, în timp ce pentru ultimele locuri va fi o luptă surdă pentru supravieţuire.

Însă cele mai interesante   dueluri vor fi cele ale echipelor de la mijlocul clasamentului,  unde  diferenţa se face în ceea ce privește forma de moment a fiecăruia.

                      Rezultatele etapei a 6-a

 Dunărea Găujani – Academia Slobozia          8-3

 Energia Rremuș –  Giganții Vărăști                1-2

Viitorul Hulubești –   M. V. Călugăreni              2-0

Dunărea Oinacu – CS Mihai Bravu                   2-4

Gloria Comana  –  Victoria Adunații Copăceni  2-1

Viitorul Băneasa   –     A stat

                         Clasament

1.Dunărea Găujani                       6    6    0    0   41- 5    18p

2.Victoria Adunații Copăceni        6    5    0    1   29 -3    15p

3.Giganții Vărăști                          6    5    0    1   23 -7    15p

4 CS Mihai Bravu                          6    5    0    1   22 -8    15p

5,Gloria Comana                           6    4    1    1   19 -10  13p

6,Energia Remuș                          6    2    1    3   11- 11    7p

7.Viitorul Hukubești                       6    2    1    3   13- 16   7p

8.M. V. Călugăreni                         6    1    1    4     5- 16   4p

9 AS Dunărea Oinacu                    6    1    0    5     6 -30   3p

10 Academia Slobozia                    6    1    0    5    7- 39   3p

11.Viitorul Băneasa                         5    0    2    3    5 -11   2p

                Programul etapei a VII-a, sâmbătă, 25 octombrie:

Energia Remuș  – Dunărea Oinacu                 (ora 11:00)

M. V. Călugăreni  – Dunărea Găujani              (ora 16:00)

Viitorul Băneasa –  CS Mihai Bravu                 (ora 16:00)

Giganții Vărăști  – Gloria Comana                    (ora 16:00)

Victoria Adunații Copăceni – Viitorul Hulubești (ora 16:00)

Academia Slobozia   –   Stă

 

(Costel Spînu)

