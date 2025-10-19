FOTBAL. Liga a IV-a, etapa a 6-a: Liderul Dunărea Găujani face scor de maidan cu Slobozia. Adunații Copăceni, înfrângere  în deplasare, la Comana!

Sâmbătă, 18 octombrie,sa jucat pentru etapa a 6-a a Ligii a IV-a, seria Sud, din județul Giurgiu.
S-a ajuns la jumătatea turului de campionat şi lucrurile încep să se clarifice: cine va juca în play-off, respectiv cine va lupta pentru supravieţuire.
Astfel, liderul, Dunărea Găujani, este singura echipă neînvinsă. Echipă care a făcut golaveraj pe teren propriu, cu nou-promovata Academia Slobozia, ce caută în continuare al doilea succes în Liga a IV-a, însă cele 39 de goluri primite în șase etape spun multe despre ceea ce joacă această echipă.
Surpriza rundei de sâmbătă a fost însă înfrângerea Victoriei Adunații Copăceni, pe terenul celor de la Gloria Comana (2-1), rezultat care înseamnă o gură de oxigen pentru gazde, echipă ce luptă pentru a prinde pentru prima dată play-off-ul…
Concluzia, după această rundă: Dunărea Găujani pare desprinsă, situându-se momentan, în „pole-position”, în timp ce pentru ultimele locuri va fi o luptă surdă pentru supravieţuire.
Însă cele mai interesante dueluri vor fi cele ale echipelor de la mijlocul clasamentului, unde diferenţa se face în ceea ce privește forma de moment a fiecăruia.
Rezultatele etapei a 6-a
Dunărea Găujani – Academia Slobozia 8-3
Energia Rremuș – Giganții Vărăști 1-2
Viitorul Hulubești – M. V. Călugăreni 2-0
Dunărea Oinacu – CS Mihai Bravu 2-4
Gloria Comana – Victoria Adunații Copăceni 2-1
Viitorul Băneasa – A stat
Clasament
1.Dunărea Găujani 6 6 0 0 41- 5 18p
2.Victoria Adunații Copăceni 6 5 0 1 29 -3 15p
3.Giganții Vărăști 6 5 0 1 23 -7 15p
4 CS Mihai Bravu 6 5 0 1 22 -8 15p
5,Gloria Comana 6 4 1 1 19 -10 13p
6,Energia Remuș 6 2 1 3 11- 11 7p
7.Viitorul Hukubești 6 2 1 3 13- 16 7p
8.M. V. Călugăreni 6 1 1 4 5- 16 4p
9 AS Dunărea Oinacu 6 1 0 5 6 -30 3p
10 Academia Slobozia 6 1 0 5 7- 39 3p
11.Viitorul Băneasa 5 0 2 3 5 -11 2p
Programul etapei a VII-a, sâmbătă, 25 octombrie:
Energia Remuș – Dunărea Oinacu (ora 11:00)
M. V. Călugăreni – Dunărea Găujani (ora 16:00)
Viitorul Băneasa – CS Mihai Bravu (ora 16:00)
Giganții Vărăști – Gloria Comana (ora 16:00)
Victoria Adunații Copăceni – Viitorul Hulubești (ora 16:00)
Academia Slobozia – Stă