FOTBAL. Liga a IV-a, etapa a 6-a: Liderul Dunărea Găujani face scor de maidan cu Slobozia. Adunații Copăceni, înfrângere  în deplasare, la Comana!

Sâmbătă, 18 octombrie,sa jucat pentru etapa a 6-a a Ligii a IV-a, seria Sud, din județul Giurgiu. S-a ajuns la jumătatea turului de campionat şi lucrurile încep să se clarifice: cine va juca în play-off, respectiv cine va lupta pentru supravieţuire. Astfel, liderul, Dunărea Găujani, este singura echipă neînvinsă. Echipă care a făcut golaveraj pe teren propriu, cu nou-promovata Academia Slobozia, ce caută în continuare al doilea succes în Liga a IV-a, însă cele 39 de goluri primite în șase etape spun multe despre ceea ce joacă această echipă. Surpriza rundei de sâmbătă a fost însă înfrângerea Victoriei Adunații Copăceni, pe terenul celor de la Gloria Comana (2-1), rezultat care înseamnă o gură de oxigen pentru gazde, echipă ce luptă pentru a prinde pentru prima dată play-off-ul… Concluzia, după această rundă: Dunărea Găujani pare desprinsă, situându-se momentan, în „pole-position”, în timp ce pentru ultimele locuri va fi o luptă surdă pentru supravieţuire. Însă cele mai interesante dueluri vor fi cele ale echipelor de la mijlocul clasamentului, unde diferenţa se face în ceea ce privește forma de moment a fiecăruia.