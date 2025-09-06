„Iadul câinilor în Giurgiu: patrupede bătute, lăsate să moară de foame și ucise cu brutalitate în adăpostul public”

Dezvăluirile fostului coordonator al Adăpostului Public de Câini din municipiul Giurgiu, George Glăvan, sunt mai mult decât șocante…De la scene de un barbarism fără margini la acuzații grave legate de modul de administrare a adăpostului…
La rândul lor imaginile pe care acesta ni le-a pus la dispoziție sunt mai mult decât elocvente…
Vă prevenim însă că atât textul cât și imaginile vă pot afecta puternic emoțional! De preferat ca minorii să nu fie lăsați să privească toate aceste imagini!
