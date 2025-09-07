FOTBAL. Liga a III-a, seria a 5-a / Rezultate; Clasament; Program etapa viitoare

Etapa a 2-a a campionatului Ligii a III-a, seria a 5-a, ediția 2025-2026, a fost programată în zilele de vineri și sâmbătă, 5 și 6 septembrie 2025, de la ora 17:00.
Scorul etapei s-a înregistrat la Măgurele, unde echipa din lovalitate, „Cetatea Turnu Măgurele” a învins în deplasare pe „FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA”, cu scorul de 6-0.
Așa cum v-am anunțat într-o ediție anterioară a cotidianului, „Dunărea Giurgiu” a terminat la egalitate, 2-2, pe terenul de la Buzescu în județul Teleorman, cu „CSM Alexandria”.
„ACS AXI Arena” a plecat acasă cu toate cele trei puncte din Roșiori de Vede acolo unde își desfășoară meciurile de pe teren propriu, echipa „CSL Nanov” (Teleorman).
Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17:00
CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-2
Academica Balș – Universitatea Craiova 2 1-2
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 17:00
Progresul Spartac – LPS HD Clinceni 2-4
CSL Nanov – ACS AXI Arena 1-3
ACS Oltul Curtişoara – ACSO Filiaşi 1-0
FCU Craiova – Cetatea Turnu Măgurele 0-6
Liga III-a, seria a 5-a, Clasament:
1.Cetatea Turnu Măgurele 2 2 0 0 8 – 1 (7) 6
2.ACS AXI Arena 2 1 1 0 5 – 3 (2) 4
3.LPS HD Clinceni 2 1 1 0 5 – 3 (2) 4
4.Universitatea Craiova 2 2 1 1 0 3 – 2 (1) 4
5.Oltul Curtişoara 2 1 0 1 2 – 2 (0) 3
6.Progresul Spartac 2 1 0 1 3 – 4 (-1) 3
7.CSL Nanov. 2 1 0 1 2 – 3 (-1) 3
8.CSM Alexandria 2 0 2 0 4 – 4 (0) 2
9.Dunărea Giurgiu 2 0 1 1 2 – 3 (-1) 1
10.Academica Balș 2 0 1 1 1 – 2 (-1) 1
11.ACSO Filiași 2 0 0 2 0 – 2 (-2) 0
12.FCU Craiova 2 0 1 1 0 – 6 (-6) -105
* FCU 1948 Craiova a fost sancţionată cu 106 puncte, conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică
Etapa viitoare, 12 – 13 septembrie, 2025:
CSM Cetatea Turnu Măgurele – ACS Academica Balș
ACSO Filiaşi – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA
ACS AXI Arena – ACS Oltul Curtişoara
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CSM Alexandria
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSL Nanov
Universitatea Craiova 2 – AFC Progresul 1944 Spartac