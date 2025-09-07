FOTBAL. Liga a III-a, seria a 5-a / Rezultate; Clasament; Program etapa viitoare

duminică, septembrie 7, 2025
Jurnal giurgiuvean
Etapa a 2-a a campionatului Ligii a III-a, seria a 5-a, ediția 2025-2026, a fost programată în zilele de vineri și sâmbătă, 5 și 6 septembrie 2025, de la ora 17:00.

Scorul etapei s-a înregistrat la Măgurele, unde echipa din lovalitate,  „Cetatea Turnu Măgurele” a învins în deplasare pe „FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA”, cu scorul de 6-0.

Așa cum v-am anunțat într-o ediție anterioară a cotidianului, „Dunărea Giurgiu” a terminat la egalitate, 2-2, pe terenul de la Buzescu  în județul Teleorman, cu „CSM Alexandria”.

„ACS AXI Arena” a plecat acasă cu toate cele trei puncte din Roșiori de Vede acolo unde își desfășoară meciurile de pe teren propriu, echipa  „CSL Nanov” (Teleorman).

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17:00
CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu              2-2
Academica Balș – Universitatea Craiova 2   1-2
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 17:00
Progresul Spartac – LPS HD Clinceni           2-4
CSL Nanov – ACS AXI Arena                        1-3
ACS Oltul Curtişoara – ACSO Filiaşi             1-0
FCU Craiova – Cetatea Turnu Măgurele        0-6
               Liga III-a, seria a 5-a, Clasament:
1.Cetatea Turnu Măgurele             2 2 0 0 8 – 1 (7)  6
2.ACS AXI Arena                            2 1 1 0 5 – 3 (2) 4
3.LPS HD Clinceni                          2 1 1 0 5 – 3 (2) 4
4.Universitatea Craiova 2                2 1 1 0 3 – 2 (1) 4
5.Oltul Curtişoara                            2 1 0 1 2 – 2 (0)  3
6.Progresul Spartac                        2 1 0 1 3 – 4 (-1) 3
7.CSL Nanov.                                  2 1 0 1 2 – 3 (-1) 3
8.CSM Alexandria                           2 0 2 0 4 – 4 (0)  2
9.Dunărea Giurgiu                          2 0 1 1 2 – 3 (-1) 1
10.Academica Balș                         2 0 1 1 1 – 2 (-1) 1
11.ACSO Filiași                               2 0 0 2 0 – 2 (-2) 0
12.FCU Craiova                              2 0 1 1 0 – 6 (-6) -105
* FCU 1948 Craiova a fost sancţionată cu 106 puncte, conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică

Etapa viitoare, 12 – 13 septembrie, 2025:

CSM Cetatea Turnu Măgurele – ACS Academica Balș

ACSO Filiaşi – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

ACS AXI Arena – ACS Oltul Curtişoara

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CSM Alexandria

SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSL Nanov

Universitatea Craiova 2 – AFC Progresul 1944 Spartac

 

(Costel Spînu)

