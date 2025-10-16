HCL care interzice circulația motocicletelor și ATV-urilor noaptea pe anumite străzi ale municipiului a fost atacată în instanță înainte de recentul accident tragic al elevului de 17 ani!

joi, octombrie 16, 2025
Cu puțin timp în urmă, chiar după tragicul accident în care și-a pierdut viața adolescentul de 17 ani, scriam despre  Hotărârea de Consiliu nr. 3/25.01.2024, care interzice circulația motociclurilor și ATV-urilor între orele 22.00 și 6.00 dimineața, pe câteva străzi din municipiu.

Am  fost informați (și ulterior am verificat) că un grup de cetățeni din Giurgiu, mai precis în număr de 14 persoane, atacaseră încă înainte de tragicul eveniment,  respectiva hotărâre,  la instanța competentă și anume Tribunalul Giurgiu, secția contencios administrativ, unde solicită anularea hotărârii.

Dosarul are numărul 1247/122/2025, iar primul termen a fost stabilit  în data de 08.09.2025, ședință în care judecătorul s-a abținut, urmând ca dosarul să fie  înaintat către președintele secției civile pentru a fi din nou repartizat  aleatoriu unui alt complet.

Fără a comenta justețea atacului în instanță a acestei hotărâri , așteptăm să constatăm cum se va și mai ales când anume…

Ne punem aceste întrebări pentru că,  așa cum știți,  începând cu data de 26 august, aproape toate instanțele și parchetele din România au decis suspendarea activității până la retragerea proiectului Guvernului Bolojan de modificare a sistemului de pensii ale magistraților.

Pe durata protestului sunt soluționate doar cauzele considerate urgente. În consecință se  ridică  întrebarea fundamentală și profund incomodă: va reuși acest grup de cetățeni să anuleze HCL, respectiv  să întrerupă din cursul său, protestul judecătorilor și procurorilor ?

(Jurnal)

