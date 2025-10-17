vineri, octombrie 17, 2025
Tragedie pe DJ 412A, în apropiere de Popești: un mort și doi răniți într-un grav accident rutier

Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață, pe drumul județean DJ 412A, în afara localității Popești. În urma impactului dintre un autoturism și un autocamion, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Secției de Pompieri Mihăilești și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe SAJ, precum și elicopterul SMURD. Poliția a fost, de asemenea, prezentă pentru gestionarea traficului și efectuarea cercetărilor.

Echipajele medicale au găsit la sosire un bărbat în stare de inconștiență, pentru care s-au aplicat imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată. Alte două persoane, tot de sex masculin, au fost preluate de ambulanțe și transportate la spitale din București pentru îngrijiri medicale.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii tragediei.

