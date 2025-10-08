HANDBAL Fete. Confruntarea dintre „Dunărea Giurgiu” și „CSS 1 Constanța” se joacă în avans cu 4 zile…

Partida dintre Dunărea Giurgiu(foto) și CSS 1 Constanța, din etapa a 3-a a Campionatului Național de handbal junioare 2 ( programată inițal Duminică, 12 octombrie), se joacă cu 4 zile mai devreme, la Giurgiu, joi, 9 octombrie, cu începere de la ora 14:00.

În Sala Sporturilor din Giurgiu, formația locală, Dunărea, va primi, vizita echipei CSS 1 Constanța, într-o partidă în care profesorul Relu Dorin Lixandru și elevele sale vor să obțină victoria.

Putem spune că se anunță un joc spectaculos, în care fiecare din cele două echipe va căuta să se impună și să obțină toate punctele puse în joc. Puncte ce le dorim să rămână la malul Dunării… Să sperăm că arbitrii, prin maniera lor de arbitraj, nu vor influența scorul în defavoarea fetelor noastre, așa cum s-a întâmplat în alte partide.

Programul etapei a 3-a

Joi, 9 octombrie 2025

SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSS 1 Constanța

Duminică, 12 octombrie 2025

ACS Sarmis – ACS Kir Constanța

CSS Tulcea – CS Axiopolis Cernavodă

CSS Călrași – AHC Talentul Este Cheia București

CSM Unirea Slobozia – CS Victoria Țăndărei

Runda viitoare, Dunărea Giurgiu va juca în deplasare cu ACS Kir Constanța, într-o partidă programată duminică,19 octombrie 2025.