APA SERVICE SA: Sistemul de canalizare din Giurgiu este solicitat la maxim. Echipele Apa Service sunt pe teren, pentru intervenții

miercuri, octombrie 8, 2025
Jurnal giurgiuvean
Întreg sistemul de canalizare al municipiului Giurgiu se află, încă de aseară, în presiune, motivul fiind evident legat de cantitățile foarte mari de apă provenite din precipitații.

Echipele Apa Service au fost pregătite încă din după-amiaza zilei de ieri pentru a interveni în locurile critice, însă au fost situații în care carosabilul a fost inundat, așa cum s-a întâmplat pe B-dul Mihai Viteazul, în zona complexelor comerciale.

Facem precizarea că sistemul de canalizare al municipiului este conceput și întreținut să facă față unor sarcini mari, stabilite din proiectare, dar nu este construit pentru a face față precipiațiilor extreme, “ruperilor de nori”.  Această particularitate este valabilă pentru toate rețelele de canalizare din România.

La ora actuală sistemul se află încă în presiune dar sperăm ca în cursul zilei situația să se îmbunătățească.

Încheiem cu speranța că giurgiuvenii vor înțelege situația extremă în care ne aflăm și mulțumim tuturor celor care ne-au semnalizat, politicos, unele siutuații din teren, din dorița de a da o mână de ajutor.

Conducerea Apa Service S.A.

