De la anul, giurgiuvenii vor plăti în Bulgaria, cu euro. Țara vecină trece de la 1 ianuarie 2026, la moneda euro…!

Consiliul de Miniștri al Bulgariei intenționează să declare 31 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026 drept zile de sărbătoare națională, în legătură cu adoptarea monedei euro de către Bulgaria. Bulgaria face pasul decisiv spre euro! 31 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026 vor fi zile libere, nelucrătoare, pentru tranziția la noua monedă. Potrivit unui proiect de decizie aflat în consultare publică, inițiativa aparține ministrului Finanțelor, Temenuzhka Petkova, și are ca scop asigurarea unei tranziții sigure și eficiente la euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Memorandumul explicativ care însoțește propunerea menționează că adoptarea monedei europene presupune pregătiri tehnice și operaționale complexe, incluse în Planul Național pentru Introducerea Monedei Euro și în Planul de Acțiune aferent. Autoritățile de la Sofia vorbesc despre ajustări esențiale în sistemele bancare, IT și administrative, pentru a asigura funcționarea corectă a infrastructurii financiare în noul context valutar. „Stabilirea unor zile libere imediat înainte și după momentul schimbării monedei este necesară pentru ca instituțiile și companiile să poată face adaptările tehnice și contabile necesare fără riscuri operaționale”, a explicat ministrul Petkova. Prin această măsură, guvernul bulgar dorește să reducă la minimum disfuncționalitățile și să garanteze o tranziție lină către euro, atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru cetățeni și mediul de afaceri. Adoptarea monedei unice europene reprezintă un pas esențial pentru integrarea deplină a Bulgariei în zona euro, marcând începutul unei noi etape economice și politice pentru statul vecin.

(Jurnal)