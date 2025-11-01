Guvernul limitează numărul de muncitori străini în 2026

Executivul a stabilit, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie, ca în anul 2026 să fie eliberate cel mult 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene — cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Decizia vine pe fondul avertismentelor privind posibile disponibilizări în economie.
La întâlnirea de la finalul lunii octombrie, reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor au discutat despre mai multe măsuri care vizează piața muncii și protecția socială.
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a explicat, într-o declarație pentru Digi24, că reducerea contingentului de lucrători non-UE a fost decisă în contextul unui val de restructurări anticipate pentru anul viitor.
„Trebuie să ne asigurăm că vor exista suficiente locuri de muncă pentru cetățenii români. Anticipăm o creștere a numărului de disponibilizări, iar prioritatea noastră este protejarea oamenilor rămași fără serviciu”, a precizat ministrul.
Acesta a menționat totodată că Inspecția Muncii continuă să aplice sancțiuni firmelor care abuzează de angajații străini, subliniind că „muncitorii care vin să lucreze legal și plătesc taxe merită respect și protecție”.
În ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, desfășurată în prezența premierului Ilie Bolojan, au fost anunțate și alte măsuri de sprijin social:
majorarea valorii bonurilor de masă de la 40 la 50 de lei;
alocarea a 320 de milioane de lei către direcțiile de asistență socială și protecția copilului, pentru menținerea activității;
extinderea Contractului colectiv de muncă în sectorul „Asigurări și Reasigurări”.
Secretarul de stat Ciprian Văcaru a precizat că discuțiile privind creșterea salariului minim brut vor continua, pentru a identifica o variantă sustenabilă care să protejeze puterea de cumpărare.
Pe de altă parte, patronatele au solicitat Guvernului majorarea contingentului de lucrători străini la 150.000, invocând lipsa forței de muncă în domenii precum construcții, agricultură, servicii și HoReCa. În 2025, Inspectoratul General pentru Imigrări a înregistrat deja peste 230.000 de cereri de avize de angajare, mai mult decât dublul numărului aprobat de Executiv.
În replică, Blocul Național Sindical (BNS) a acuzat patronatele de lipsă de transparență și a criticat Guvernul pentru „susținerea importului de muncitori plătiți la minim”, considerând că astfel de politici pot afecta interesele angajaților români.
Sursa: Digi24