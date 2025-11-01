Elevii vor primi bursele de merit pentru septembrie și octombrie abia pe 20 noiembrie. Cum se fac plățile și cine riscă să piardă banii

Elevii care se califică pentru bursele de merit în anul școlar 2025–2026 își vor primi primele sume pe 20 noiembrie, pentru lunile septembrie și octombrie, potrivit metodologiei oficiale a Ministerului Educației. De la această dată, plățile vor fi făcute lunar, tot în jurul zilei de 20, pentru luna precedentă, conform informațiilor publicate de Edupedu.
Când se virează banii și în ce cazuri apar întârzieri
Articolul 26, alineatul (4) din regulament precizează clar că „sumele estimate pentru plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie se achită de către unitățile de învățământ pe 20 noiembrie”.
De regulă, bursele sunt plătite în fiecare lună, la data de 20, însă dacă aceasta coincide cu o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară, potrivit alineatului (7) al aceluiași articol.
Rolul școlilor și al inspectoratelor
Conducerile școlilor sunt responsabile să trimită lunar, până la data de 20, situația elevilor beneficiari și sumele estimate către inspectoratele școlare. Până pe 25 ale lunii, inspectoratele centralizează datele și le transmit Direcției Generale Economice din cadrul Ministerului Educației.
Valoarea burselor și modificările din noul an școlar
Bursa de merit are un cuantum standard de 450 de lei pe lună, însă suma poate fi diminuată dacă luna are mai puține zile de curs.
Bursele sociale și cele tehnologice rămân la valoarea de 300 de lei lunar, iar autoritățile locale au posibilitatea să suplimenteze aceste sume din fonduri proprii.
În schimb, bursele de performanță și de reziliență au fost eliminate începând cu anul școlar 2025–2026.
Cine poate primi bursă de merit
Acest tip de bursă se acordă elevilor din gimnaziu și liceu fără a fi nevoie de depunerea unei cereri – propunerile sunt făcute de diriginți, în funcție de rezultatele obținute. Condițiile principale sunt:
media 10 la purtare (sau calificativul „foarte bine”);
medie generală de minimum 9,00 la finalul anului școlar anterior;
lipsa a cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună (în caz contrar, bursa se suspendă pentru luna respectivă).
Bursele de merit pot fi cumulate cu cele sociale sau tehnologice, iar numărul beneficiarilor nu poate depăși 15% din efectivul clasei, procent rotunjit la numărul întreg superior.
Reguli speciale pentru clasele a V-a și a IX-a
Pentru elevii de clasa a V-a, media luată în calcul este cea obținută în primele două intervale de cursuri, care trebuie să fie cel puțin 9,00.
În cazul clasei a IX-a, selecția se face pe baza mediei de admitere în liceu sau școală profesională. Tot aici, pot primi bursă și elevii care au obținut premii la olimpiadele naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
La liceele vocaționale – artistice, sportive, teologice sau militare – se ia în calcul media finală de admitere, conform regulilor specifice fiecărui profil.
Cum se calculează bursele în lunile cu vacanțe
În perioadele în care elevii au vacanțe școlare, bursele nu se acordă integral. Suma se ajustează proporțional cu numărul de zile lucrătoare, potrivit formulei:
(CB / NZL)×(NZL−NZV)\text{(CB / NZL)} \times (\text{NZL} – \text{NZV})(CB / NZL)×(NZL−NZV)
unde:
CB este cuantumul bursei,
NZL – numărul de zile lucrătoare din lună,
NZV – numărul de zile de vacanță.