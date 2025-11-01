Două persoane rănite într-un accident rutier la Săbăreni

sâmbătă, noiembrie 1, 2025
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier care a avut loc aseară, în localitatea Săbăreni. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, care s-au deplasat cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ, precum și echipaje ale Poliției.

Echipajele medicale au acordat primul ajutor victimelor și le-au transportat la un spital din București pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul evenimentului, iar cazul a rămas în atenția Poliției, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și adaptării vitezei la condițiile de trafic.
„Conduceți prudent! O clipă de neatenție poate avea urmări grave”, transmit salvatorii.

