Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de asistenți sociali debutanți, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 𝟰 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻ț𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗯𝘂𝘁𝗮𝗻ț𝗶 și 𝟭 𝗽𝗼𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗯𝘂𝘁𝗮𝗻𝘁, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Băneasa.

Prin această inițiativă, DGASPC Giurgiu își propune să formeze o echipă de profesioniști dedicați, care să ofere sprijin, consiliere și îngrijire persoanelor vârstnice din comunitatea Băneasa și localitățile limitrofe.

Centrul de zi din Băneasa, care urmează să fie dat în funcțiune în perioada următoare, va fi un loc de socializare și sprijin pentru seniorii din localitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestora. Scopul acestui serviciu social, care va avea în componență și o unitate de îngrijire la domiciliu, este de prevenire și/sau limitare a unor situații de dificulate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare și excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice din Băneasa și localitățile limitrofe la viața socială și cultivarea relațiilor interumane.

Instituția caută persoane empatice, responsabile și motivate, care își doresc să își pună cunoștințele și energia în slujba celor aflați la vârsta a treia. Munca într-un astfel de centru presupune nu doar competențe profesionale, ci și respect, răbdare și disponibilitate de a oferi sprijin celor care au nevoie.

Depunerea dosarelor de înscriere se poate face până la data de 17 noiembrie 2025, la sediul DGASPC Giurgiu.