De ziua ei, un scurt „Laudațio”, Educației!

Astăzi este ziua EDUCAȚIEI!…
…Cu acest prilej inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Alina MECLEA definea într-o singură frază adevărata valență a Educației, menționând: „Adevărata forță a educației este PUTEREA de a transforma criza în PROGRES și incertitudinea în SENS!” – urând un sincer „La mulți ani!”, colegilor profesori!
Aventurându-ne într-o mică pledoarie despre ce înseamnă de fapt Educația, pe lângă rolul ei esențial în formarea omului, a caracterului și a minții sale, mulți gânditori au văzut-o ca un ornament în vremuri bune și un refugiu în cele dificile. Educația este, fără doar și poate, piatra de temelie a progresului uman și un mijloc prin care o societate poate atinge binele și liniștea…
Educatia este un proces care ne însoțeste până în ultima zi a vieții noastre, o constantă în care scriitorii, politicienii, filozofii și multe din celebritățile acestei lumi au crezut.
„Tot ceea ce n-avem de la naștere si de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri ” – spunea Jean Jacques Rousseau.
Iar dacă „natura ne aseamănă, cu siguranță educația ne deosebește!” (Confucius)
Educația nu este doar pregătirea pentru viață, este însăși viața.Trebuie să te duci la școală… Trebuie să-ti iei o diplomă. Pentru că educația este singurul lucru pe care nimeni nu-l va putea lua înapoi de la tine. Iar asta merită această investiție – spunea Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, investiție despre care Albert Einstein credea că este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învațat în școală.
Cu siguranță că dincolo de părinți, cei ce au menirea de a ne educa sunt dascălii. ” Cei cu adevărat înțelepți însă nu te vor invita să intri în casa înțelepciunii lor, ci, mai curând, te vor călăuzi către pragul minții lor”. Căci „ obiectivul unui profesor modern nu este acela de a defrișa jungle, ci de a iriga deșerturi” spunea C.S. Lewis.
Până la urmă „educația nu este despre cât de mult ai memorat, nici măcar despre cât ai ajuns să știi. Este mai degrabă capacitatea de a face diferența între ceea ce știi și ceea ce nu știi” – Anatole France.
Întorcându-ne în actualitate, la situația explozivă existentă astăzi în Europa și întreaga lume, am dori să credem că „ Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea”- Nelson Mandela. Căci „pentru a apăra o țară ai nevoie de o armată, însă pentru a apăra o civilizație ai nevoie de EDUCAȚIE – Jonathan Sacks.
La finalul acestei pledoarii, în maxime, despre Educație, despre rolul ei în viața noastră, am putea conchide că „scopul real al educației este sa transforme oglinzile în ferestre” – vorba lui Sydney J. Harris.
Dar să nu uităm ( și acest lucru este valabil pentru politicienii care ne conduc), că deși „educația îl face pe om mai ușor de condus, dar mai greu de manipulat, mai ușor de guvernat, dar imposibil de înrobit!” – Omar Bradley.