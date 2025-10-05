De ziua ei, un scurt „Laudațio”, Educației!

…Cu acest prilej inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Alina MECLEA definea într-o singură frază adevărata valență a Educației, menționând: „Adevărata forță a educației este PUTEREA de a transforma criza în PROGRES și incertitudinea în SENS!” – urând un sincer „La mulți ani!”, colegilor profesori!

Aventurându-ne într-o mică pledoarie despre ce înseamnă de fapt Educația, pe lângă rolul ei esențial în formarea omului, a caracterului și a minții sale, mulți gânditori au văzut-o ca un ornament în vremuri bune și un refugiu în cele dificile.

Educația este, fără doar și poate, piatra de temelie a progresului uman și un mijloc prin care o societate poate atinge binele și liniștea…