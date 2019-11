Mai este puțin până la Crăciun și deja românii încep să se pregătească pentru mesele copioase. Ignatul se apropie, iar noi am aflat cum poți calcula greutatea porcului, în viu, fără cântar.

Metoda aceasta este folosită întotdeauna de micii fermieri, care nu au întotdeauna posibilitatea să folosească un cântar, înainte de a sacrifica animalele. Așadar, tot ce trebuie să faci este să iei anumite măsurători și să aplici o formulă de calcul.

Pentru a calcula greutatea corporală a unui porc fără cântar ai nevoie de o ruletă și puțină pricepere la matematică.

– Măsoară distanţa dintre spatele urechii şi până la baza cozii. Aceasta va fi notată cu L în formula de calcul.

– Măsoară circumferinţa porcului în spatele picioarelor din faţă, variabilă ce va fi notată cu C în formula de calcul.

Formula de calcul

Formula după care se calculează greutatea porcului este următoarea: G= CxCxLx69,3, unde C = circumferinţă, L = lungimea, G = greutatea porcului, 69,3 = constantă de calcul.

Exemplu: Un porc cu o lungime L de 1,05 şi o circumferinţă C de 1,23 metri are următoarea formula de calcul: G = 1,23×1,23×1,05×69,3 = 110,08 kilograme. De reținut că această formulă are o marjă de eroare de maximum 3 procente!

De asemenea, poţi calcula inclusiv greutatea carcasei de porc. Iată cum: greutatea corpului înmulțită cu 0,72 (constantă de calcul). Un porc de 110 kg are astfel o carcasă cu greutatea de 79 kg.

Când este IGNATUL

Sărbătorile Crăciunului încep de pe 20 de decembrie, atunci când este sărbătorit IGNATUL, și se întind pe parcursul a trei săptămâni. În această zi mulți români sacrifică porcul pentru masa de Crăciun, conform unei tradiții vechi. În credința vechilor daci, porcul era sacrificat ca simbol al divinității întunericului, care slăbea puterea Soarelui în cea mai scurtă zi a anului, la Solstițiul de iarnă. Pentru a veni în ajutorul Soarelui, oamenii sacrificau porci. După aceea, ziua începea să crească și Crăciunul devenea o sărbătoare a luminii și a vieții, scrie Antena3.ro.

Acum, rămâne de văzut câți dintre giurgiuveni își vor mai putea procura tradiționalul porc de Crăciun, având în vedere că epidemia de Pestă Porcină Africană a decimat, prin sacrificare forțată, efectivul de râmători din județ.

(Jurnal)