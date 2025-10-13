Cortegiu funerar impresionant, astăzi, pe drumul spre cimitir al tânărului, decedat după ce a lovit o mașină a Poliției! (FOTO și VIDEO)

Eduard, tânărul decedat , după ce a lovit o autospecială a Poliției, a fost înmormântat astăzi, 13 ( zi cu ghinion!) octombrie, după orele prânzului.
Un număr impresionant de giurgiuveni, rude prieteni, colegi de liceu, au dorit să îl mai vadă odată înainte de a pleca către cele veșnice, mare parte dintre aceștia însoțind cortegiul, întins pe multe sute de metri, de-a lungul șoselei, spre cimitirul Sf. Haralambie, acolo unde trupul neînsuflețit al tânărului de numai 17 ani, a fost îngropat.
Zeci de motociclete și ATV-uri au fost prezente, sunetul motoarelor și al claxoanelor au ținut să aducă un sincer omagiu tânărului dispărut în tragicul accident din noaptea de joi spre vineri.
După slujba de înmormântare ținută de un sobor de preoți la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din centrul municipiului, la ieșirea din Biserică a tânărului, cei prezenți au aplaudat minute în șir, ca un ultim semn de salut înainte de despărțirea definitivă de cel mort.
ce7f30b2-9651-45dd-8064-8afd0fd1d3fd
VIDEO
VIDEO