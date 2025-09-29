Gheorghe Vlad și-a încheiat mandatul de director al Uzinei Termoelectrica Giurgiu!

Așa cum anunțam într-o ediție anterioară, mandatul directorului interimar, Gheorghe Vlad, la conducerea Uzinei Termoelectrica s-a încheiat în aceste zile. Cu această ocazie fostul director al Uzinei a ținut să facă o declarație: „Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul, încrederea și colaborarea de care am avut parte în perioada în care am avut onoarea de a conduce Termoelectrica Giurgiu.

Cu toate acestea, sprijinul necesar pentru a continua în această responsabilitate nu a fost pe măsura așteptărilor mele, motiv pentru care am decis ca după expirarea mandatului meu să mă retrag, să nu mai continui în această funcție.

Vă rog să primiți întreaga mea recunoștință, în special a salariaților, a gândurilor bune, cu încrederea că drumul pe care îl veți urma va fi unul al realizărilor alături de noua conducere și vă rog să-mi înțelegeți decizia, nefiind tocmai una ușoară” – a menționat Gheorghe Vlad.

(Jurnal)