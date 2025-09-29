Gheorghe Vlad și-a încheiat mandatul de director al Uzinei Termoelectrica Giurgiu!

Așa cum anunțam într-o ediție anterioară, mandatul directorului interimar, Gheorghe Vlad, la conducerea Uzinei Termoelectrica s-a încheiat în aceste zile. Cu această ocazie fostul director al Uzinei a ținut să facă o declarație:
„Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul, încrederea și colaborarea de care am avut parte în perioada în care am avut onoarea de a conduce Termoelectrica Giurgiu.
Cu toate acestea, sprijinul necesar pentru a continua în această responsabilitate nu a fost pe măsura așteptărilor mele, motiv pentru care am decis ca după expirarea mandatului meu să mă retrag, să nu mai continui în această funcție.