FOTBAL. Liga a IV-a – Giurgiu, etapa 3-a : „Dunărea Găujani”, victorie la scor de maidan cu „AS Scărișoara”!

În weekend,runda cu numărul 3 a Ligii a IV-a, a oferit un scenariu cu care fotbalul din județul nostru s-a obișnuit  de ani buni. Din păcate se înregistrează în continuare scoruri de curtea școlii și de maidan și ne mai mirăm că am a ajuns cum am ajuns… 

„Dunărea Găujani” a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 15-0, formaţia „AS Scărișoara”. După acest rezultat echipa din Găujani a devenit noul lider al seriei Sud.

„Victoria Adunații Copăceni” continuă parcursul perfect și a bifat a treia victorie consecutivă, 9-0 pe terenu propriu cu „Dunărea Oinacu”. Acest rezultat însă nu a ajutat echipa din Adunații Copăceni să-şi menţină poziția de lider.

Alte două echipe continuă parcursul fără greșeală, după trei etape: este vorba de „CS Mihai Bravu” , care a bifat un succes important pe teren propriu, întrecând cu 4- 2 pe Viitorul Hulubești, iar „Giganții Vărăști” a plecat cu toate punctele de la „MV Călugăreni”.

După eșecul din etapa trecută de pe teren propriu, „Gloria Comana” s-a revanșat în deplasare, în fața celor de la „Viitorul Băneasa”, câștigând cu scorul de 2-1.

La Slobozia, „Academia” din localitate, o echipă care încă nu a reușit să se lege în joc, a cedat din nou pe teren propriu, cu 0-6, în fața Energiei Remuș.

Rezultatele etapei a 3-a, Liga a IV-a, seria Sud:

M. V. Călugăreni- Giganții Vărăști                      1-4

Academia Slobozia- Energia Remuș                  0-6

VIiitorul Băneasa – Gloria Coman                       1-2

CS Mihai Bravu – Viitorul Hulubești                    4-2

AS Scărișoara- Dunărea Găujani                       0-15

Victoria Adunații Copăceni- Dunărea Oinacu     9-0

–––––––––––––––––––––––

Clasamentul Ligii a IV-a, seria Sud:

1.ACS Dunărea Găujani                    3 3 0 0 27 1 9p

2.AFC Victoria Adunații Copăceni     3 3 0 0 22 0 9p

3.CS Mihai Bravu                              3 3 0 0 14 4 9p

4.CS Giganții Vărăști                         3 3 0 0 12 2 9p

5.ACS Gloria Comana 1957              3 2 0 1   6 7 6p

6.CS Energia Remuș                         3 1 1 1   7 6 4p

7.ACS Viitorul Hulubești                    3 1 0 2   7 11 3p

8.AS M. V. Călugăreni                       3 1 0 2   4 10 3p

9.AS Viitorul Băneasa                       3 0 1 2    3  5 1p

10.AS Dunărea Oinacu                     3 0 0 3    0 18 0p

11.AS Scărișoara                              3 0 0 3    2 21 0p

12.ACS Academia Slobozia              3 0 0 3    0 19 0p

–––––––––––––––––––––––––-

                                 Etapa Viitoare:

Energia Remuș – M. V. Călugăreni

Dunărea Găujani  –  CS Mihai Bravu

Gloria Comana – Academica Slobozia

Viitorul Hulubești – Viitorul Băneasa

Dunărea Oinacu – AS Scărișoara

Giganții Vărăști- Victoria Adunații Copăceni

 

(Costel Spînu)

