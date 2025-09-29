FOTBAL. Liga a IV-a – Giurgiu, etapa 3-a : „Dunărea Găujani”, victorie la scor de maidan cu „AS Scărișoara”!

În weekend,runda cu numărul 3 a Ligii a IV-a, a oferit un scenariu cu care fotbalul din județul nostru s-a obișnuit de ani buni. Din păcate se înregistrează în continuare scoruri de curtea școlii și de maidan și ne mai mirăm că am a ajuns cum am ajuns…
„Dunărea Găujani” a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 15-0, formaţia „AS Scărișoara”. După acest rezultat echipa din Găujani a devenit noul lider al seriei Sud.
„Victoria Adunații Copăceni” continuă parcursul perfect și a bifat a treia victorie consecutivă, 9-0 pe terenu propriu cu „Dunărea Oinacu”. Acest rezultat însă nu a ajutat echipa din Adunații Copăceni să-şi menţină poziția de lider.
Alte două echipe continuă parcursul fără greșeală, după trei etape: este vorba de „CS Mihai Bravu” , care a bifat un succes important pe teren propriu, întrecând cu 4- 2 pe Viitorul Hulubești, iar „Giganții Vărăști” a plecat cu toate punctele de la „MV Călugăreni”.
După eșecul din etapa trecută de pe teren propriu, „Gloria Comana” s-a revanșat în deplasare, în fața celor de la „Viitorul Băneasa”, câștigând cu scorul de 2-1.
La Slobozia, „Academia” din localitate, o echipă care încă nu a reușit să se lege în joc, a cedat din nou pe teren propriu, cu 0-6, în fața Energiei Remuș.
Rezultatele etapei a 3-a, Liga a IV-a, seria Sud:
M. V. Călugăreni- Giganții Vărăști 1-4
Academia Slobozia- Energia Remuș 0-6
VIiitorul Băneasa – Gloria Coman 1-2
CS Mihai Bravu – Viitorul Hulubești 4-2
AS Scărișoara- Dunărea Găujani 0-15
Victoria Adunații Copăceni- Dunărea Oinacu 9-0
–––––––––––––––––––––––
Clasamentul Ligii a IV-a, seria Sud:
1.ACS Dunărea Găujani 3 3 0 0 27 1 9p
2.AFC Victoria Adunații Copăceni 3 3 0 0 22 0 9p
3.CS Mihai Bravu 3 3 0 0 14 4 9p
4.CS Giganții Vărăști 3 3 0 0 12 2 9p
5.ACS Gloria Comana 1957 3 2 0 1 6 7 6p
6.CS Energia Remuș 3 1 1 1 7 6 4p
7.ACS Viitorul Hulubești 3 1 0 2 7 11 3p
8.AS M. V. Călugăreni 3 1 0 2 4 10 3p
9.AS Viitorul Băneasa 3 0 1 2 3 5 1p
10.AS Dunărea Oinacu 3 0 0 3 0 18 0p
11.AS Scărișoara 3 0 0 3 2 21 0p
12.ACS Academia Slobozia 3 0 0 3 0 19 0p
–––––––––––––––––––––––––-
Etapa Viitoare:
Energia Remuș – M. V. Călugăreni
Dunărea Găujani – CS Mihai Bravu
Gloria Comana – Academica Slobozia
Viitorul Hulubești – Viitorul Băneasa
Dunărea Oinacu – AS Scărișoara
Giganții Vărăști- Victoria Adunații Copăceni