”În prima sesiune parlamentară, mi-am propus să folosesc la maximum pârghiile pe care le are un deputat pentru a îmbunătăți viața românilor. De aceea vă prezint astăzi raportul de activitate pentru primele luni de mandat.

Am inițiat proiecte de lege și am urmărit traseul acestora, pentru că este nevoie de implicare totală la fiecare pas procedural. Întrucât eu cred în lucrul în echipă, m-am implicat în sprijinirea unor proiecte propuse de colegi, în calitate de co-inițiator.

Cel mai important lucru este răspunsul la întrebarea: ce se schimbă în viața dumneavoastră prin implicarea mea? O să sintetizez proiectele care deja au intrat în vigoare sau care sunt aproape de finalizarea traseului legislativ.

Persoanele care doresc vor putea să folosească semnătura electronică calificată și pe cea avansată, la semnarea contractului de muncă și a actelor adiționale. E deja lege și se aplică, după ce în Parlament au fost preluate și amendamente dintr-un proiect de lege inițiat de Violeta Alexandru, proiect pe care l-am semnat și l-am susținut.

Organizatorii de expoziții, târguri, congrese vor beneficia de sprijin, în urma amendamentului depus de mine, prin compensarea a 20% din pierderile companiilor. Este lege, a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Am introdus aceste categorii pe lista celor care beneficiază de schema de ajutor de stat propusă în anul 2020 de guvern condus pentru a compensa pierderile din industria HoReCa.

Programele IMM Invest și Agri IMM Invest au fost prelungite și urmează în primul plen votul pentru programul IMM Factor, unde am depus mai multe amendamente pentru a facilita accesul IMM-urilor la acest program.

Parlamentarii nu mai încasează pensii speciale. Am votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, primul pas pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale.

Este o chestiune de timp până când va intra în vigoare o lege care prevede că instituţiile publice nu vor mai avea dreptul să solicite copii după avize sau alte documente care au fost emise deja de alte instituţii publice. Senatul a votat deja propunerea la care sunt co-inițiator, alături de colegul meu, George Tuță.

Am numeroase alte propuneri legislative, pe care vă invit să le citiți în raportul alăturat. Mă voi lupta pentru toate, astfel încât să devină legi.

M-am referit la cele care au intrat în vigoare sau urmează să intre în vigoare în cel mai scurt timp. Și asta pentru că încerc să fiu pragmatică. De prea multe ori, am văzut politicieni care semnează proiecte de lege pentru a da impresia că au activitate. Pe mine mă interesează dacă legea poate fi susținută financiar (unde este cazul de cheltuieli) și dacă îmbunătățește viața oamenilor.

Încerc să fiu atentă la detalii, pentru că știu din experiență cât de importantă este calitatea unui act normativ, cât de important este să poată fi aplicat așa cum a fost publicat în Monitorul Oficial, fără a necesita modificări suplimentare.

Întrebările pe care le-am pus miniștrilor au avut la bază același principiu. Am vrut să aflu cum sunt sunt continuate proiectele de sprijinire a IMM-urilor la care am lucrat în perioada în care am fost secretar de stat la Cancelaria Prim-ministrului.”

(Gabriela Horga – Deputat PNL de Giurgiu)