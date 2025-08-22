Furtuna de vineri după amiază a semănat panică și a înregistrat pagube atât în municipiu cât și în județul Giurgiu (Galerie FOTO)

Vremea rea a afectat vineri, 22 august, după amiază, mai multe zone din țară. În mai multe județe a plouat cu grindină, în nordul țării au căzut precipitații masive, iar în București vântul puternic a doborât copaci și a provocat pagube materiale și blocaje pe mai multe străzi.
În judeţul Argeş, un om a murit după ce a fost lovit de un acoperiş smuls.
În urma fenomenelor meteo periculoase care s-au înregistrat în această după-amiază, pompierii au fost solicitați să intervină pentru înlăturarea unor copaci, căzuți pe partea carosabilă, pe autoturisme sau cabluri de electricitate.
Unde au fost intervenții în municipiul Giurgiu:
– Strada Sirenei, un copac smuls din rădăcină a căzut pe un autoturism. Din fericire, nu au fost persoane rănite;
– strada Tineretului, crengile unui copac au căzut peste un autoturism, fiind înregistrate doar pagube materiale;
– străzile Uzinei, 1 Decembrie 1918 și Ramadan, copaci căzuți pe partea carosabilă;
– strada Decebal, un copac s-a rupt din rădăcină și căzut pe fațada unui bloc.
Pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal au intervenit în localitatea Săbăreni, fiind vorba despre un copac ce a căzut pe partea carosabilă.
La Mogoșești, tot în județul Giurgiu, au intervenit pompierii din cadrul Stației Colibași pentru îndepărtarea crengilor unui copac, ce au căzut pe cablurile de electricitate și pe șosea.