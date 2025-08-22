Furtuna de vineri după amiază a semănat panică și a înregistrat pagube atât în municipiu cât și în județul Giurgiu (Galerie FOTO)

În urma fenomenelor meteo periculoase care s-au înregistrat în această după-amiază, pompierii au fost solicitați să intervină pentru înlăturarea unor copaci, căzuți pe partea carosabilă, pe autoturisme sau cabluri de electricitate.

Unde au fost intervenții în municipiul Giurgiu:

– Strada Sirenei, un copac smuls din rădăcină a căzut pe un autoturism. Din fericire, nu au fost persoane rănite;

– strada Tineretului, crengile unui copac au căzut peste un autoturism, fiind înregistrate doar pagube materiale;

– străzile Uzinei, 1 Decembrie 1918 și Ramadan, copaci căzuți pe partea carosabilă;

– strada Decebal, un copac s-a rupt din rădăcină și căzut pe fațada unui bloc.

Pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal au intervenit în localitatea Săbăreni, fiind vorba despre un copac ce a căzut pe partea carosabilă.