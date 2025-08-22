Fotbal. Ultimul amical pentru SCM Dunărea 2020 Giurgiu, la finalul săptămânii, cu Axi Adunații Copăceni

Echipa de fotbal SCM Dunărea 2020 Giurgiu va disputa sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11:00, un meci amical cu nou promovata în Liga a III-a, Axi Adunații Copăceni, pe stadionul din Complexul Sportiv, „Marin Anastasovici” din Giurgiu.
Axi este echipa cu care giurgiuvenii se vor întâlni în etapa a 8-a, în noua ediție de campionat a Ligii a III-a. Va fi ultimul meci înainte de startul Ligii a III-a, programat pe 30 august 2025.
Este un test important pentru antrenorul giurgiuvean, Bogdan Argeș Vintilă, care va avea ocazia să experimenteze formula de joc considerată optimă pentru duelul cu Progresul Spartac, din prima etapă a noului sezon de Liga III-a, cel puțin în actuala componență a lotului.
Adversarul nu este deloc unul facil: Axi este o echipă bine organizată cu fotbaliști care au evoluat pe la echipe din ligile superioare din fotbalul românesc.