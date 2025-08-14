joi, august 14, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Școala Profesională din localitatea CLEJANI va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale!

Școala Profesională din localitatea CLEJANI va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale!

Jurnal
-
0
Școala Profesională din localitatea CLEJANI va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale!

În ședința Consiliului Județean din data de 13 august 2025, s-a votat încheierea unui contract de comodat între județul Giurgiu și comuna Clejani,  beneficiar real fiind Școala Profesională Clejani.

Ca urmare a  acestei hotărâri Școala Profesională va fi dotată cu mobilier, constând în materiale didactice și echipamente digitale.

Acest demers extrem de important pentru calitatea actului de învățământ și implicit predarea în condiții moderne și optime a meseriilor pentru care se pregătesc elevii a fost posibil datorită proiectului  finanțat prin „Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație – Pilonul VI. Politici pentru noua generație-Investiția 13”.

După cum ne declara primarul comunei, Florin Nidelea, echipamentele primite sunt extrem de utile, ele constituind baza viitoarelor ore de practică a elevilor din școală.

Echipamentele primite sunt : Multimetru analogic P3385 PEAKTEAK, Set echipament de protecție MMA MIG MAG – plasmă, Pachet electrozi sudură super tit e 6013 fi 2,5 mm- 350 mm, Micrometru digital cu avans rapid 0-25, Trusa electricianului NEOTOOLS 01-310, Frecventimetru digital 72X72 mm inter FD-72, Aparat de sudură intensiv 53181 MIG TIG MMA 190, Pachet electrozi sudură super, Mască sudură cu reglaj,  cât și alte numeroase echipamente.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
28 %
6.1kmh
0 %
J
28 °
vin
36 °
S
35 °
D
36 °
lun
34 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com