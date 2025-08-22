Deputat Alexandru Andrei: „Voi continua să fiu alături de cei care practică profesii liberale, precum și de cei din mediul privat…!”

„Împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, am inițiat și organizat o întâlnire între reprezentanții Uniunii Profesiilor Liberale, Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR, reprezentată de președintele Traian Briciu, CECCAR și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, având ca principală temă de discuție intenția Guvernului de a majora plafonul pentru CASS de la 60 la 90 salarii minime pe economie.
În discuțiile purtate, i-am prezentat ministrului Nazare problemele cu care se confruntă practicanții profesiilor liberale în contextul economic dificil pe care îl traversează România, probleme ce îi afectează în mod direct, reiterând faptul că doar în ultimii doi ani plafonul pentru CASS a crescut de la 24 la 60 de salarii minime.
Am remarcat, de asemenea, că avocații și profesiile liberale sunt de două ori afectați: pe de o parte, de măsurile directe (creșteri de taxe, impozite și contribuții care vizează profesiile liberale), pe de altă parte, de măsurile indirecte, ce vizează veniturile justițiabililor, persoane fizice și/sau juridice.
Toți participanții la întâlnirea de astăzi și-au exprimat speranța că Guvernul va analiza corect pozițiile exprimate în discuțiile cu ministrul Finanțelor și va renunța la măsura creșterii plafonului.
După ce a ascultat cu atenție argumentele prezentate, ministrul Alexandru Nazare a promis că va reanaliza intenția de a majora plafonul CASS.
Țin să îi mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă, acceptând această întâlnire, în condițiile în care agenda sa de lucru este extrem de încărcată în această perioadă.
Acțiunea de astăzi a fost organizată la inițiativa grupurilor parlamentare liberale din Senat și Camera Deputaților și mulțumesc în mod special colegilor mei Alina Gorghiu, Gabriel Andronache și Ciprian Dobre pentru implicarea în această activitate.
Voi continua să fiu alături de cei care practică profesii liberale, precum și de cei din mediul privat, considerând că apărarea intereselor acestor categorii sociale este o datorie morală pentru mine, ca liberal.”