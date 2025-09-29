Forță NATO pe șoselele României: 2.400 de militari francezi intră în țară prin GIURGIU și Vama Veche, pentru exercițiul DACIAN FALL 2025

De duminică și până pe 30 septembrie, 2.400 de militari francezi se vor alătura celor deja dislocați în Grupul de Luptă NATO de la Cincu, intrând în România prin punctele de frontieră Giurgiu și Vama Veche, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.
MApN a transmis și un mesaj către populație, pentru a nu se mai face speculații:
„Dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiul DACIAN FALL 2025”.
Exercițiul va avea loc între 20 octombrie și 13 noiembrie, desfășurându-se în poligoanele din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara, precum și pe teritoriul Bulgariei.
Participă 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate NATO: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. România contribuie cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, alături de unități terestre, aeriene, navale și cyber.
Primele coloane de tehnică militară au intrat în țară încă din 20 septembrie, prin Curtici, iar autoritățile au planificat deplasările în special pe timp de noapte, pentru a limita disconfortul comunităților și al traficului.
Exercițiul DACIAN FALL 2025 are caracter strict defensiv, subliniază MApN, și se desfășoară cu respectarea obligațiilor internaționale asumate de România.
(Jurnal)
Sursa: CursDeGuvernare