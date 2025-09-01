FOTBAL. „SCM Dunărea 2020 Giurgiu” a debutat cu stângul în noua ediție a Ligii a III-a, seria a 5-a…

Sâmbătă, 30 august 2025, stadionul “Marin Anastasovici” din Giurgiu a fost gazda partidei dintre „Dunărea Giurgiu” (foto) și „Progresul Spartac București”, din cadrul primei rundei a seriei a 5-a a Ligii a III-a, la fotbal, sezonul regular 2025-2026.
Din păcate, prima înfrângere a venit de la primul meci, pe teren propriu din acest sezon. Echipa orașului Giurgiu a început astfel cu stângul această ediție a Ligii a III-a, pierzând pe teren propriu cu Progresul Spartac București în etapa inaugurală.
Din păcate giurgiuvenii au ratat câteva ocazii bune de gol, însă au fost nevoiți să se încline la finalul partidei, pierzând cu 0-1 (0-0). Golul oaspeților a venit în minutul 88, la un șut din afara careului mare, a lui Coșeru.
A fost, o partidă echilibrată. Și poate că altfel ar fi stat datele problemei și ale scorului final, dacă fotbaliști giurgiuveni erau mai atenți la finalizare, dar din păcate de marcat au marcat oaspeții.
Această înfrângere a făcut pe placul celor care nu iubesc această echipă. Susținătorii adevărați știu de ce! Nu-i nimic băieți, capul sus și mergeți mai departe…Baftă în continuare!
Rezultatele și clasamentul primei etape din Liga a III-a, seria a 5-a:
CSM Cetatea Turnu Măgurele – ACS Oltul Curtişoara 2 – 1
ACSO Filiaşi – CSL Nanov 0 – 1
ACS AXI Arena – CSM Alexandria 2 – 2
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – Universitatea Craiova 2 1 – 1
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Academica Balș 0 – 0
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – Progresul 1944 Spartac 0 – 1
CLASAMENT
1.CSM Cetatea Turnu Măgurele 1 1 0 0 2-1 1 3
2.AFC Progresul 1944 Spartac 1 1 0 0 1-0 1 3
3.CSL Nanov 1 1 0 0 1-0 1 3
4.CSM Alexandria 1 0 1 0 2-2 0 1
5.ACS AXI Arena 1 0 1 0 2-2 0 1
6.Universitatea Craiova 2 1 0 1 0 1-1 0 1
7.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 1 0 1 0 1-1 0 1
8.ACS Academica Balș 1 0 1 0 0-0 0 1
9.ACS Oltul Curtişoara 1 0 0 1 1-2-1 0
10.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 1 0 0 1 0-1-1 0
11.ACSO Filiaşi 1 0 0 1 0-1-1 0
12.FCU 1948 Craiova FC SA 1 0 1 0 0 0 -1 0
* FCU 1948 Craiova a fost sancţionată cu 106 puncte conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică.
Etapa viitoare:
Vineri, 5 septembrie 2026, ora 17:00
CSM Alexandria – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
Sâmbătă, 6 septembrie 2026, ora 17:00
ACS Academica Balș – Universitatea Craiova 2
AFC Progresul 1944 Spartac – ACS L.P.S. H.D. Clinceni
CSL Nanov – ACS AXI Arena
ACS Oltul Curtişoara – ACSO Filiaşi
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – CSM Cetatea Turnu Măgurele