luni, septembrie 1, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Din 2026, proprietarii care închiriază locuințe vor fi obligați să aibă casă de marcat

Din 2026, proprietarii care închiriază locuințe vor fi obligați să aibă casă de marcat

Jurnal
-
0
Din 2026, proprietarii care închiriază locuințe vor fi obligați să aibă casă de marcat

Începând cu anul 2026, românii care își închiriază locuințele, fie în regim hotelier, fie pentru perioade mai lungi, vor fi obligați să aibă casă de marcat și să elibereze bon fiscal chiriașilor.

Potrivit noilor reglementări fiscale, această măsură îi vizează atât pe cei care închiriază un apartament sau o cameră pentru o perioadă de 30 de zile sau mai mult aceleiași persoane, cât și pe proprietarii care practică închirierea în regim hotelier – chiar și pentru o noapte sau câteva zile.

Cum se aplică impozitele

  • Proprietarii care închiriază până la 5 camere vor plăti un anumit tip de impozit.

  • Cei care dețin și închiriază peste 7 camere vor fi impozitați diferit, conform grilei stabilite de legislația fiscală.

În toate cazurile, veniturile din chirii trebuie declarate la ANAF, iar impozitele achitate conform noilor prevederi.

Impact asupra pieței de închirieri

Măsura are ca scop transparentizarea veniturilor din chirii și reducerea fenomenului de închiriere „la negru”. În același timp, obligativitatea folosirii caselor de marcat și emiterea de bonuri fiscale va apropia acest tip de activitate de regimul unităților hoteliere și pensiunilor.

Autoritățile fiscale urmează să detalieze în perioada următoare procedura exactă de implementare.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
29.6 ° C
29.6 °
29.6 °
35 %
4.6kmh
98 %
lun
30 °
mar
35 °
mie
37 °
J
35 °
vin
34 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com