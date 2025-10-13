Decesul tânărului de 17 ani a deschis un subiect sensibil privind interzicerea, pe timp de noapte,  a motocicletelor și ATV-urilor pe anumite străzi din municipiu…

Pe rețelele de socializare decesul tânărului de 17 ani a creat o adevărată isterie a comentariilor, însă indiferent de impactul emoțional și de cum ne raportăm la apartenența familială, la profesia părinților celui decedat, moartea și durerea rămân la fel de răvășitoare, indiferent de CV-ul și profesia tutorilor, căci cel mai tragic eveniment pentru aceștia nu poate fi decât moartea copiilor.
Totuși una din marile controverse ale acestui tragic eveniment rutier credem că este legată de interzicerea pe timp de noapte a motocicletelor și ATV-urilor.
Conform unei hotărâri a Consiliului local Giurgiu (facsimil 1 și 2), motociclurile și ATV-urile nu mai au voie să circule, în intervalul 22:00 – 6:00, pe bulevardele: București și Mihai Viteazul, respectiv pe străzile: Mircea cel Bătrân, Mareșal Foch, General Berthelot și Episcopiei.
Interdicția a avut ca fundament intenția bună de a nu mai fi deranjați cetățenii cu zgomotul autovehiculelor pe timp de noapte, însă modul de implementare și de aplicare a deciziei este cel puțin absurdă și totodată discreționară: Întrebarea pe care mulți și-au pus-o a fost de ce numai pe aceste străzi/bulevarde, având în vedere că restricția a fost dispusă de autorități pentru a rezolva problema zgomotului și a pericolului pe care vehiculele îl pot reprezenta…
O măsură discriminatorie, spun mulți dintre giurgiuvenii ce locuiesc în alte cartiere ale municipiului, afectați la rândul lor de zgomotul decibelilor și de viteza cu care se circulă…
Prin urmare, care a fost fundamentarea, raționamentul logic și cel juridic de a exclude celelalte străzi din cadrul acestei decizii și a păstra interdicția, în mod expres, doar pentru câteva zone ale municipiului?
Din păcate unele hotărâri se iau formal, fără o consultare serioasă a comunității, fără dezbateri prealabile, fără ca unele comisii de specialitate să analizeze cu temeinicie astfel de propuneri, iar votul de multe ori este dictat doar de voința oamenilor politici.
Vom cita din normele prevederilor legale în vigoare, care menționează că toate vehiculele sunt obligate să respecte limitele legale de zgomot. Cele care trec peste anumite limite pot fi scoase din circulație după inspecția tehnică periodică (ITP) sau în urma controalelor făcute în trafic de către reprezentanții Registrului Auto Român (RAR).
Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. Avem un articol care prevede că, cităm: „c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane, şi pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limită definite conform art. 4 pct. 19, în situaţia în care acestea nu sunt depăşite.”
În concluzie am putea spune că sănătatea și liniștea locuitorilor sunt mai importante în anumite zone ale municipiului decât în altele și că de fapt orașul a fost împărțit deja în două zone importante: cea a cetățenilor de rangul 1 și a cetățenilor de rangul 2… Restul giurgiuvenilor, fiind trecuți, se pare, la… și alții!