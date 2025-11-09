FOTBAL. Liga IV-a, seria Sud -Etapa a 9-a: „Dunărea Găujani”, doar egal în deplasarea de la Vărăști…

duminică, noiembrie 9, 2025
 Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, s-au disputat meciurile programate în cadrul etapei a 9-a din Liga IV-a, seria Sud, la fotbal,  în județul Giurgiu. 

Derby-ul etapei dintre Giganții Vărăști și Dunărea Găujani  s-a încheiat nedecis, scor 2-2. După acest rezultat de egalitate, cele două pretendente la play-off-ul județean, au câte 19  puncte, cu mențiunea că Dunărea Găujani are un meci mai puțin.

De rezultatul de egalitate de la Vărăști a profitat CS Mihai Bravu care a învins în deplasare pe MV Călugăreni cu un scor de tenis (6-0) și a urcat astfel pe locul doi în clasamentul seriei.

La Remuș, Energia din localitate a învins pe Viitorul Hulubești cu 2-1. Nou promovata Viitorul Hulubești nu are încă anvergură să se ia de gât chiar cu oricine. Căci Energia Remuș nu-i chiar oricine în serie…După acest rezultat Remușul și-a recăpătat speranța că nu-i totul pierdut, pentru a prinde un loc în play-off.

În această etapă liderul seriei Sud, Victoria Adunații Copăceni a stat.

Rezultatele etapei a 9-a, Liga a IV-a, seria Sud:

Victoria Adunații Copăceni  –   Stă

Energia Remuș- Viitorul Hulubești          2 – 1

M. V. Călugăreni-  CS Mihai Bravu         0 – 6

Academia Slobozia-Viitorul Băneasa      4 – 0

Giganții Vărăști  –  Dunărea Găujani        2 – 2

Dunărea Oinacu  –   Gloria Comana        1 – 3

Clasament

1.AFC Victoria Adunații Copăceni  8 7 0 1 33 5 21p

2.CS Mihai Bravu                           8 6 1 1 39 8 19p

3.ACS Dunărea Găujani                8 6 1 1 32 8 19p

4.CS Giganții Vărălti                      9 6 1 2 31 11 19p

5.CS Energia Remuș                     9 5 1 3 16 13 16p

6.ACS Gloria Comana                   8 4 1 3 21 17 13p

7.ACS Viitorul Hulubești                8 2 1 5 14  21  7p

8.AS Viitorul Băneasa                   8 1 3 4   8 15   6p

9.ACS Academia Slobozia            8 2 0 6 11 53   6p

10.AS M. V. Călugăreni                 8 1 1 6  5 26   4p

11.AS Dunărea Oinacu                 8 0 0 8  4 37    0p

Pentru a treia neprezentare la jocuri, echipa AS Scărișoara se exclude din campionat (toate rezultatele înregistrate se anulează).

Programul etapei a 10-a, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:30:

🔹Viitorul Băneasa – M. V. Călugăreni

🔹Academia Slobozia  –   Dunărea Oinacu

🔹CS Mihai Bravu – Victoria Adunații Copăceni

🔹Dunărea Găujani – Energia Remuș

🔹Viitorul Hulubești – Gloria Comana

🔹Giganții Vărăști   –   Stă

 

(Costel Spînu)

