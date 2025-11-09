FOTBAL. Liga IV-a, seria Sud -Etapa a 9-a: „Dunărea Găujani”, doar egal în deplasarea de la Vărăști…

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, s-au disputat meciurile programate în cadrul etapei a 9-a din Liga IV-a, seria Sud, la fotbal, în județul Giurgiu.
Derby-ul etapei dintre Giganții Vărăști și Dunărea Găujani s-a încheiat nedecis, scor 2-2. După acest rezultat de egalitate, cele două pretendente la play-off-ul județean, au câte 19 puncte, cu mențiunea că Dunărea Găujani are un meci mai puțin.
De rezultatul de egalitate de la Vărăști a profitat CS Mihai Bravu care a învins în deplasare pe MV Călugăreni cu un scor de tenis (6-0) și a urcat astfel pe locul doi în clasamentul seriei.
La Remuș, Energia din localitate a învins pe Viitorul Hulubești cu 2-1. Nou promovata Viitorul Hulubești nu are încă anvergură să se ia de gât chiar cu oricine. Căci Energia Remuș nu-i chiar oricine în serie…După acest rezultat Remușul și-a recăpătat speranța că nu-i totul pierdut, pentru a prinde un loc în play-off.
În această etapă liderul seriei Sud, Victoria Adunații Copăceni a stat.
Rezultatele etapei a 9-a, Liga a IV-a, seria Sud:
Victoria Adunații Copăceni – Stă
Energia Remuș- Viitorul Hulubești 2 – 1
M. V. Călugăreni- CS Mihai Bravu 0 – 6
Academia Slobozia-Viitorul Băneasa 4 – 0
Giganții Vărăști – Dunărea Găujani 2 – 2
Dunărea Oinacu – Gloria Comana 1 – 3
Clasament
1.AFC Victoria Adunații Copăceni 8 7 0 1 33 5 21p
2.CS Mihai Bravu 8 6 1 1 39 8 19p
3.ACS Dunărea Găujani 8 6 1 1 32 8 19p
4.CS Giganții Vărălti 9 6 1 2 31 11 19p
5.CS Energia Remuș 9 5 1 3 16 13 16p
6.ACS Gloria Comana 8 4 1 3 21 17 13p
7.ACS Viitorul Hulubești 8 2 1 5 14 21 7p
8.AS Viitorul Băneasa 8 1 3 4 8 15 6p
9.ACS Academia Slobozia 8 2 0 6 11 53 6p
10.AS M. V. Călugăreni 8 1 1 6 5 26 4p
11.AS Dunărea Oinacu 8 0 0 8 4 37 0p
Pentru a treia neprezentare la jocuri, echipa AS Scărișoara se exclude din campionat (toate rezultatele înregistrate se anulează).
Programul etapei a 10-a, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:30:
🔹Viitorul Băneasa – M. V. Călugăreni
🔹Academia Slobozia – Dunărea Oinacu
🔹CS Mihai Bravu – Victoria Adunații Copăceni
🔹Dunărea Găujani – Energia Remuș
🔹Viitorul Hulubești – Gloria Comana
🔹Giganții Vărăști – Stă