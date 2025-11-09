FOTBAL. Liga IV-a, seria Sud -Etapa a 9-a: „Dunărea Găujani”, doar egal în deplasarea de la Vărăști…

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, s-au disputat meciurile programate în cadrul etapei a 9-a din Liga IV-a, seria Sud, la fotbal, în județul Giurgiu. Derby-ul etapei dintre Giganții Vărăști și Dunărea Găujani s-a încheiat nedecis, scor 2-2. După acest rezultat de egalitate, cele două pretendente la play-off-ul județean, au câte 19 puncte, cu mențiunea că Dunărea Găujani are un meci mai puțin. De rezultatul de egalitate de la Vărăști a profitat CS Mihai Bravu care a învins în deplasare pe MV Călugăreni cu un scor de tenis (6-0) și a urcat astfel pe locul doi în clasamentul seriei. La Remuș, Energia din localitate a învins pe Viitorul Hulubești cu 2-1. Nou promovata Viitorul Hulubești nu are încă anvergură să se ia de gât chiar cu oricine. Căci Energia Remuș nu-i chiar oricine în serie…După acest rezultat Remușul și-a recăpătat speranța că nu-i totul pierdut, pentru a prinde un loc în play-off. În această etapă liderul seriei Sud, Victoria Adunații Copăceni a stat. Rezultatele etapei a 9-a, Liga a IV-a, seria Sud: Victoria Adunații Copăceni – Stă Energia Remuș- Viitorul Hulubești 2 – 1 M. V. Călugăreni- CS Mihai Bravu 0 – 6 Academia Slobozia-Viitorul Băneasa 4 – 0 Giganții Vărăști – Dunărea Găujani 2 – 2 Dunărea Oinacu – Gloria Comana 1 – 3