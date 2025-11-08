sâmbătă, noiembrie 8, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost târnosită și sfințită Biserica de lemn, cu hramul celor doi arhangheli, aflată în curtea Spitalului județean de Urgență Giurgiu

De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost târnosită și sfințită Biserica de lemn, cu hramul celor doi arhangheli, aflată în curtea Spitalului județean de Urgență Giurgiu

Jurnal
-
0
De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost târnosită și sfințită Biserica de lemn, cu hramul celor doi arhangheli, aflată în curtea Spitalului județean de Urgență Giurgiu

Cu Înalta Binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului,  chiar de ziua sa onomastică,  părintele prof. Liviu – Mihail Neacșu, parohul Bisericii  „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu  au găzduit un moment de mare însemnătate spirituală: Târnosirea și Sfințirea acestei Biserici ce este fără niciun pic de îndoială, un monument de artă, fiind realizată în întregime din lemn. 

Evenimentul de sâmbătă cât și Praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil,  a fost oficiat – așa cum aminteam la început – de Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, însoțit de un sobor de preoți și de diaconi din cadrul Episcopiei Giurgiului.

Tot cu acest prilej, așa cum ne mărturisea preotul Mihail Liviu,  în Biserica ce poartă hramul arhanghelilor sărbătoriți astăzi,  au fost  aduse două Lumini ale Ortodoxiei universale: „Racla Sf.Ioan Rusul” de la Mănăstirea cu același nume din comuna Slobozia și „Icoana Maicii Domnului” din localitatea  Letca Nouă”!

Totodată ne simțim datori să îi urăm celui ce împarte bucurie și alină zi de zi sufletele celor aflați pe patul de spital, parohului Mihail Liviu, de ziua sa, multă sănătate și liniște binefăcătoare…

Fie ca Arhanghelul Mihail să îl apere oriunde, de orice rău, iar arhanghelul Gavriil să-i aducă vești mereu bune și speranță!

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
12.9 ° C
12.9 °
12.9 °
89 %
4.7kmh
100 %
S
13 °
D
15 °
lun
17 °
mar
14 °
mie
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com